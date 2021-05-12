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İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için Bursa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

12.05.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için Bursa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Bursa'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, tarihi Ulu Cami bahçesinde bir araya geldi. Burada, İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü İzani Turan'ın kıldırdığı namazın ardından çok sayıda vatandaş, tekbirler getirerek İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

Etkinliğe, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri katıldı.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı üyeleri de Ulu Cami yanındaki Orhan Parkı'nda toplanarak İsrail'in saldırılarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

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