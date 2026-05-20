Israrla istiyorlardı! Arda Turan'dan Beşiktaş'a yanıt geldi

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetimin gündemine gelen son isim ise genç teknik adam Arda Turan oldu. Başkan Serdal Adalı’nın, başarılı çalıştırıcıyla doğrudan temas kurduğu öne sürüldü.

ARDA TURAN LİSTENİN ÜST SIRALARINDA

Yeni sezon öncesi takımın başına getirilecek ismi belirlemek isteyen Beşiktaş yönetiminde Arda Turan ismi ön plana çıktı. Fanatik’in haberine göre Başkan Serdal Adalı’nın teknik direktör adayları arasında genç çalıştırıcıyı üst sıralarda değerlendirdiği ifade edildi.

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Haberde yer alan bilgilere göre Serdal Adalı, şu anda Shakhtar Donetsk’in başında bulunan Arda Turan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların projelerini genç teknik adama aktardığı ve görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

YENİ GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi beklenirken, Beşiktaş yönetiminin teknik direktör konusunu kısa süre içinde netleştirmek istediği öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI SONRASI GÜNDEM DEĞİŞTİ

Başkan Serdal Adalı’nın daha önce yaptığı açıklamada Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediklerini belirtmesinin ardından Arda Turan isminin ön plana çıkması siyah-beyazlı camiada dikkat çekti. Taraftarlar ise yeni teknik direktör kararının nasıl şekilleneceğini merakla takip ediyor.