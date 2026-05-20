Israrla istiyorlardı! Arda Turan'dan Beşiktaş'a yanıt geldi

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetimin gündemine gelen son isim ise genç teknik adam Arda Turan oldu. Başkan Serdal Adalı’nın, başarılı çalıştırıcıyla doğrudan temas kurduğu öne sürüldü.
Yeni sezon öncesi takımın başına getirilecek ismi belirlemek isteyen Beşiktaş yönetiminde Arda Turan ismi ön plana çıktı. Fanatik’in haberine göre Başkan Serdal Adalı’nın teknik direktör adayları arasında genç çalıştırıcıyı üst sıralarda değerlendirdiği ifade edildi.
Haberde yer alan bilgilere göre Serdal Adalı, şu anda Shakhtar Donetsk’in başında bulunan Arda Turan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların projelerini genç teknik adama aktardığı ve görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.
Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi beklenirken, Beşiktaş yönetiminin teknik direktör konusunu kısa süre içinde netleştirmek istediği öğrenildi.
Başkan Serdal Adalı’nın daha önce yaptığı açıklamada Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediklerini belirtmesinin ardından Arda Turan isminin ön plana çıkması siyah-beyazlı camiada dikkat çekti. Taraftarlar ise yeni teknik direktör kararının nasıl şekilleneceğini merakla takip ediyor.
