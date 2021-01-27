İşsizlikten isyan eden Keeley Hazell pencere önünde üstsüz poz verdi

Altında sadece iç çamaşırı olan Keeley, göğüslerinin fotoğrafta gözükmemesi için üst tarafını sansürledi.

Pencere önünde fotoğraf çektiği için komşularının kendisini çıplak görme riskini umursamayan Keeley, fotoğrafı "Sizi bilmiyorum ama ben gerçekten aklımı kaybediyorum" başlığı ile paylaştı.

17 yaşındayken girdiği modellik yarışmasında birinci olduktan sonra kısa sürede ünlenen Keeley, çalıştığı dergide çekim başına 30,000 sterlin kazanıyordu.

Daha sonra sinemaya adım atan Keeley 2012 yılında St George's Day ve Violet gibi filmlerde yardımcı oyuncu olarak oynadı.

En son Gri'nin Elli Tonu filminde oynayacağı kararlaştırılan güzel model, son dakika yapılan bir değişiklikle rolünü Dakota Johson'a kaptırdı.

Keeley, son yaptığı açıklamada çıplak poz vermeyi bıraktığını ama yarı çıplak çekimler yapmaya devam edeceğini söyledi.



