İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar için tarih verildi mi?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı her geçen gün daha çok merak ediliyor. Mevsim düşüşleri her gün daha da kendini hissettiriyor. Soğuyan havalar, kar yağışının habercisi olarak nitelendiriliyor. Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'a mevsimin ilk kar yağışının düşeceği tarih belli oldu. İşte tüm detaylar...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, kıyı Ege, batı Akdeniz sağanak yağışlı olacak. Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak'ın aktardığı bilgiye göre İstanbul'da Aralık ayının ilk veya ikinci haftası kar yağışı görülebilir. Kar yağışlarının yeni yılla birlikte etkisini daha fazla artırması bekleniyor.
İstanbul'da kar henüz yok ama karın soğuğu gelmiş gibi görünüyor. Özellikle İstanbul'da birkaç gündür kendini iyiden iyiye hissettiren bir soğuk hava var, sıcaklıklar da düşüyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den edinilen bilgiye göre Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında İstanbul'da karı görebiliriz. Bu yıl Ocak ayında da karın etkisini artıracağı, kışın etkisinin bu yıl daha fazla olacağı söyleniyor.