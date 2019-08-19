İstanbul Aksaray'da yine birçok tabela halen Arapça

İçişleri Bakanlığı yurt genelinde yaygınlaşmaya başlayan Arapça tabelaların değiştirilmesi için çalışma başlatmış ve tabelaların yüzde 75'inin Türkçe harflerden oluşmasını istemişti. Bakanlığın bu talimatı Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kilis’te uygulamaya konulmuş ve kısa sürede sonuç alınmıştı. İstanbul Valiliği de benzer bir çalışma yaparak 3 Temmuz’da yazdığı talimatnamede, tabelası tamamen Arapça olan iş yerlerini uyararak söz konusu değişikliğin kısa süre gerçekleşmesini talep etmişti. Bu talimatın ardından kent genelinde birçok işletme tabelasını değiştirmiş ve çalışmalarına devam etmişti. Ancak Arap turistlerin, Suriyeli göçmenlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde henüz bu kurala tam anlamıyla uyulmuyor. Özellikle Aksaray ve çevresinde halen birçok işletmenin tabelası tamamen Arapça karakterlerden oluşuyor.

Aksaray’da nargile kafe işleten ve tabelası Arapça olan Hacı Usta, talimatın kendilerine geldiğini ancak bu kurala büyük ölçüde uyulmadığını ifade etti. Tabelasında tamamen Arapça karakter bulunan kafeterya sahibi Abdullah Bakar da "Bize herhangi bir talimat gelmedi. Bizim genelde müşterilerimiz Arap. Onların anlaması için tabelamızı Arapça yaptık. Bu konuda da bir eleştiri almadık. Şayet böyle bir uygulama varsa ve herkes uyacaksa biz de uyarız” dedi.