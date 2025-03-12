İstanbul Bağcılar’da İstiklal Marşı’nın 104. Yılına özel program hazırlandı

İlçedeki öğrencilerin yoğun katılımıyla renklenen etkinlikler, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu özel program, İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemin ruhunu yeniden canlandırarak katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

"ALLAH BU MİLLETİ BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN"

Etkinlikte çocuklara Mehmet Akif’ i canlandıran tiyatro oyuncusu Muhammad Kantekin, "Ben Mehmet Akif Ersoy’u ilk başta tanımadığım fark ettim bu işe başladıktan sonra aslında ben Mehmet Akif’i tanıma fırsatım oldu ben de burada öğrendim bizim yaptığımız çok büyük bir ayıpmış biz Mehmet Akif Ersoy’u yeterince tanımıyormuşuz sadece istiklal Marşımızın yazarı olarak biliyormuşuz bu beni çok üzdü Çocuklar burada çok eğleniyor küçük çocuklara karşı Mehmet Akif nasıl torunlarına davranıyorsa ben de onlara öyle davranmaya çalışıyorum yetişkin lise öğrencileri geldiğinde ise onlara Asım’ın nesli diye sesleniyorum çünkü Mehmet Âkif’in yarattığı Asım karakteri vatansever bir karakterdi Allah bu milleti bir daha istiklal marşı yazdırmasın diyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOK GÜZEL DUYGULAR HİSSETTİM"

Etkinliğe katılan ilkokul öğrencisi Eda Nur Daldaban, "Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nın yazarıdır bizim için önemli birisidir ben bugün buraya geldiğimde çok güzel şeyler hissettim zaten burayı daha önce de gezme fırsatım olmuştu" dedi.

"MEHMET AKİF ERSOY’U ÇOK SEVİYORUM"

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u çok sevdiğini belirten ilkokul öğrencisi Enes Miraç Araz, "İstiklal Marşı’nı yazmış yazarımızdır tüm dünyanın en iyi marşını yazmıştır mecliste dört kez okumuş ve ayakta alkışlanmış bir marştır Bugün burada olmak güzel bir duygu daha önce kitabını okumuştum ben Mehmet Akif Ersoy’u çok seviyorum" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır