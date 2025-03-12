EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. İstanbul Bağcılar’da İstiklal Marşı’nın 104. Yılına özel program hazırlandı

İstanbul Bağcılar’da İstiklal Marşı’nın 104. Yılına özel program hazırlandı

12.03.2025 16:22
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

İçerik devam ediyor
12.03.2025 16:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen anlamlı etkinliklerle kutlandı. Mehmet Akif Ersoy Müzesi ve Taceddin Dergahı’nın orijinaline birebir uygun olarak tasarlanmış alanında gerçekleştirilen programda, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve mücadelesi tiyatro gösterimleri ve canlandırmalarla gözler önüne serildi.

İlçedeki öğrencilerin yoğun katılımıyla renklenen etkinlikler, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu özel program, İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemin ruhunu yeniden canlandırarak katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

"ALLAH BU MİLLETİ BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN"

Etkinlikte çocuklara Mehmet Akif’ i canlandıran tiyatro oyuncusu Muhammad Kantekin, "Ben Mehmet Akif Ersoy’u ilk başta tanımadığım fark ettim bu işe başladıktan sonra aslında ben Mehmet Akif’i tanıma fırsatım oldu ben de burada öğrendim bizim yaptığımız çok büyük bir ayıpmış biz Mehmet Akif Ersoy’u yeterince tanımıyormuşuz sadece istiklal Marşımızın yazarı olarak biliyormuşuz bu beni çok üzdü Çocuklar burada çok eğleniyor küçük çocuklara karşı Mehmet Akif nasıl torunlarına davranıyorsa ben de onlara öyle davranmaya çalışıyorum yetişkin lise öğrencileri geldiğinde ise onlara Asım’ın nesli diye sesleniyorum çünkü Mehmet Âkif’in yarattığı Asım karakteri vatansever bir karakterdi Allah bu milleti bir daha istiklal marşı yazdırmasın diyorum" şeklinde konuştu.

Screenshot 2025-03-12 at 16.16.48

"ÇOK GÜZEL DUYGULAR HİSSETTİM"

Etkinliğe katılan ilkokul öğrencisi Eda Nur Daldaban, "Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nın yazarıdır bizim için önemli birisidir ben bugün buraya geldiğimde çok güzel şeyler hissettim zaten burayı daha önce de gezme fırsatım olmuştu" dedi.

Screenshot 2025-03-12 at 16.16.09

"MEHMET AKİF ERSOY’U ÇOK SEVİYORUM"

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u çok sevdiğini belirten ilkokul öğrencisi Enes Miraç Araz, "İstiklal Marşı’nı yazmış yazarımızdır tüm dünyanın en iyi marşını yazmıştır mecliste dört kez okumuş ve ayakta alkışlanmış bir marştır Bugün burada olmak güzel bir duygu daha önce kitabını okumuştum ben Mehmet Akif Ersoy’u çok seviyorum" diye konuştu.

Screenshot 2025-03-12 at 16.17.12

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İstiklal Marşı'nın Kabulü coşkuyla kutlandı... İstiklal Marşı'nın Kabulü coşkuyla kutlandı...
İstiklal Marşı'nın 104. yılı...İstiklal Marşı'nın 104. yılı...
Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Bağcılar Mehmet akif Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Küçükkaya'dan tepki! İki tarafı da eleştirdi...

Küçükkaya'dan tepki! İki tarafı da eleştirdi...

Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Her şeyi bırakıp İstanbul'u terk etti! Köydeki bahçesinden paylaştı

Her şeyi bırakıp İstanbul'u terk etti! Köydeki bahçesinden paylaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.