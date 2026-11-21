İstanbul Başakşehir ile Arca Çorum FK, 23 Kasım 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Başakşehir Fatih Terim sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
İstanbul Başakşehir, iç sahada güçlü bir performans sergilerken, Arca Çorum FK deplasmanında zorlu bir dönem geçiriyor.
İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 17 puanla 8. sırada.
Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 16 puanla 10. sırada.
İstanbul Başakşehir, son 2 maçını kazanarak galibiyet serisi yakaladı.
İstanbul Başakşehir, son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Savunma hattı ise, 6 gol yiyerek dikkate değer bir seviyede kalıyor.
İstanbul Başakşehir kadrosunda Yusuf Sarı (Sakat - Menisküs Problemi), Abbosbek Fayzullaev (Şüpheli), Christopher Operi (Şüpheli) ve Muhammed Şengezer (Şüpheli) yer almıyor.
Arca Çorum FK kadrosunda Berat Özdemir (Sakat - Baldırından Sakat) ve Fredy (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
İstanbul Başakşehir'in forveti Eldor Shomurodov, 8 golle takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) İstanbul Başakşehir 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda İstanbul Başakşehir 4, Arca Çorum FK 1 gol attı.
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