Trendyol Süper Lig İstanbul Başakşehir Pazartesi 20:00 Arca Çorum FK

İstanbul Başakşehir ile Arca Çorum FK, 23 Kasım 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Başakşehir Fatih Terim sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

İstanbul Başakşehir, iç sahada güçlü bir performans sergilerken, Arca Çorum FK deplasmanında zorlu bir dönem geçiriyor.

Lig Durumu İstanbul Başakşehir 8. Trendyol Süper Lig O 11 G 5 B 2 M 4 P 17 19 Attığı Gol 17 Yediği Gol +2 Averaj Arca Çorum FK 10. Trendyol Süper Lig O 11 G 5 B 1 M 5 P 16 21 Attığı Gol 21 Yediği Gol 0 Averaj Gol Durumu (Toplam) İstanbul Başakşehir 19 / 17 Arca Çorum FK 21 / 21 İç Saha / Deplasman Performansı İB İstanbul Başakşehir İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 4 / 1 / 1 Gol 16 – 7 AÇ Arca Çorum FK Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 3 / 1 / 2 Gol 15 – 12

İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 17 puanla 8. sırada.

Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 16 puanla 10. sırada.

Takımların güncel form bilgileri İstanbul Başakşehir G G M G B tüm kulvarlar Göztepe 1-2 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G

İstanbul Başakşehir 5-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 2-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B Arca Çorum FK M G M G G tüm kulvarlar Arca Çorum FK 0-5 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 1-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Göztepe 2-0 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

İstanbul Başakşehir, son 2 maçını kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

Maç öncesi değerlendirme

İstanbul Başakşehir, son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Savunma hattı ise, 6 gol yiyerek dikkate değer bir seviyede kalıyor.

Eksik Oyuncular İstanbul Başakşehir 4 eksik Yusuf Sarı Abbosbek Fayzullaev Christopher Operi Muhammed Şengezer Arca Çorum FK 2 eksik Berat Özdemir Fredy

İstanbul Başakşehir kadrosunda Yusuf Sarı (Sakat - Menisküs Problemi), Abbosbek Fayzullaev (Şüpheli), Christopher Operi (Şüpheli) ve Muhammed Şengezer (Şüpheli) yer almıyor.

Arca Çorum FK kadrosunda Berat Özdemir (Sakat - Baldırından Sakat) ve Fredy (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 8 Gol 1 Asist Ivan Brnic İstanbul Başakşehir 0 Gol 4 Asist Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir 2 Gol 2 Asist Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir 1 Gol 1 Asist Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 4 Gol 4 Asist Jesus Ramirez Arca Çorum FK 6 Gol 1 Asist Cengiz Ünder Arca Çorum FK 4 Gol 2 Asist Ermin Mahmic Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist

İstanbul Başakşehir'in forveti Eldor Shomurodov, 8 golle takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.

İkili Rekabet 1 İstanbul Başakşehir 0 Beraberlik 0 Arca Çorum FK Rams Başakşehir 4-1 Ahlatcı Çorum FK Ziraat Türkiye Kupası

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) İstanbul Başakşehir 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda İstanbul Başakşehir 4, Arca Çorum FK 1 gol attı.