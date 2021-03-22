SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında doğaya 5000 tohum ekecek

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında doğaya 5000 tohum ekecek

22.03.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında 15-25 Mart'ta doğaya 5000 tohum ekeceklerini duyurdu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında doğaya 5000 tohum ekecek

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Orman Haftası’na da denk gelen 15-25 Mart'ta Mersin'in Silifke bölgesindeki 5 hektarlık alana, proje partneri Ecording ile kulübün yeşil formalarından alan taraftarlar ve futbolseverler adına Toros sediri ve Kızılçam tohumlarından oluşan 5000 adet tohum topu atışı gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "2020-21 sezonunda giydiğimiz yeşil renkteki alternatif formalarımızla iklim krizi ile mücadelede ağaçlandırmanın önemini vurgulamaya devam ederken Başakşehir Store'dan alınan her yeşil formayı doğada bir ağaca dönüştürmeyi de sürdürüyoruz. Sezon başından bu yana doğaya ektiğimiz tohumların sayısı 7 bin 500'e ulaşmış olacak. Tohum topu atışı sosyal mesafe şartlarına uygun olarak ve minimum kişi ile gerçekleşecek. Formasındaki QR kodunu taratıp sisteme kaydolan herkese operasyon sonrasında ekime dair video ve görseller sistem tarafından otomatik gönderilecek." ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Deniz Türüç: Biraz futboldan anlıyorsanız, Başakşehir çıkıştaDeniz Türüç: Biraz futboldan anlıyorsanız, Başakşehir çıkışta
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig İstanbul Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Mesut Özil: Koçum benim helal olsun

Mesut Özil: Koçum benim helal olsun

Haaland'ı sahadan sildi!

Haaland'ı sahadan sildi!

Ozan Tufan patlaması: '50 milyon Euro'

Ozan Tufan patlaması: '50 milyon Euro'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Diğer Haberler

Giuliano: Duyguların ön plana çıktığı ligdeyiz

'Duyguların ön plana çıktığı ligdeyiz'

Başakşehir sezonu sıkıntısız tamamlamayı hedefliyor

Başakşehir sezonu sıkıntısız tamamlamayı hedefliyor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında doğaya 5000 tohum ekecek

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden doğaya destek

Denizlispor-Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

Denizlispor-Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

Başakşehir'in jokeri Demba Ba

Başakşehir'in jokeri Demba Ba

Deniz Türüç: Biraz futboldan anlıyorsanız, Başakşehir çıkışta

Deniz Türüç: Biraz futboldan anlıyorsanız, Başakşehir çıkışta

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.