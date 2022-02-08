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İstanbul Beşiktaş'ta restoran önündeki silahlı saldırının şüphelileri yakalandı

08.02.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş'ta restoran önündeki silahlı saldırının şüphelileri yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir restoranın önünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanmasına ilişkin aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Şubat'ta gece saatlerinde Bebek Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde yaşanan silahlı saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen polis, restoran önünde manevra yapan bir otomobildeki 2 şüpheliden birinin araçtan indikten sonra etrafa 3 el ateş ettiğini tespit etti.

Aracın plakası üzerinden araştırmasını sürdüren ve şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Can A. (26) ile aracı kullanan Mahmut B'yi (25) dün Maltepe'de gözaltına aldı.

Zanlı Can A'nın, emniyetteki sorgusunda, alkollü olduğunu ve olayın yaşandığı yerde araçla manevra yapmak istedikleri sırada kim olduğunu hatırlamadığı birileriyle aralarında küfürleşme yaşandığını, bunun üzerine araçtan inip tabancayla birkaç el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olayın meydana geldiği restoranda daha önce çalıştığını ancak herhangi bir sorununun olmadığını iddia eden Can A, olayın orada yaşanmasının tesadüf olduğunu savundu.

Öte yandan, silahlı saldırı sırasında yaralanan İ.Y. (48), M.P. (31) ve R.V'nin (37) sağlık durumlarının iyi olduğu ve olay yerinde tesadüfen bulundukları bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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