İstanbul Bilgi Üniversitesi Bread and Puppet Theater’ın dev kuklalarına ev sahipliği yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali kapsamında dünyaca ünlü protest kukla tiyatrosu Bread and Puppet Theater’a ev sahipliği yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, “Toplumumuzun Kötülükleri” temalı performansların ilki santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşti. Geçit alayıyla başlayan performans, topluluğun tüm gösterilerinde olduğu gibi seyirciye ekmek ikram etme ritüeliyle sonlandı.

Performansta İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı iş birliğiyle santralistanbul Kampüsü dans stüdyolarında 3 hafta boyunca gerçekleştirilen atölye çalışmalarında hazırlanan kuklalar yer aldı. Yapılan çağrı sonucunda 65 gönüllünün katıldığı atölye çalışmalarında katılımcılar, kampüsten temin edilen atık malzemeleri ileri dönüştürerek kuklaları hazırladı, koreografi ve sahnelerin tasarımı üzerinde çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bread and Puppet Theater ekibinden John Bell, oyunun temasının insan hayatını etkileyen güçlerle ve bu güçlerle nasıl etkileştiği ile ilgili olduğunu belirterek, "İstanbul’a toplumun kötülüklerinin bu şehirde neler olabileceğine dair peşin bir fikirle gelmek yerine bu kötülüklerin neler olduğunu bizimle çalışan gönüllülere sormak istedik. Böylece gönüllüler toplumun kötülüklerini tanımladı, isimlendirdi ve neler yapabileceklerini açıkladı. Kuklaların neye benzeyeceğini kullandığımız materyaller de belirledi. Projelerimizde genellikle kolaylıkla bulunabilen ucuz ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıyoruz. Atölye çalışmalarımız boyunca gönüllü katılımcılarımızla birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi kampüslerinden elde ettiğimiz atık malzemelerle çalıştık. İlgi çekici çok fazla materyal bulduk ve kuklalarımızı hazırladık." ifadelerini kullandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Alper Akyüz ise Bread and Puppet Tiyatrosu’nun sosyal konularda duyarlı sanat anlayışını desteklediklerini vurgulayarak, "Bread and Puppet Tiyatrosu’nu bölümümüz ev sahipliğinde kampüsümüzde ağırlamak istememizin nedeni grubun sosyal konularda duyarlı sanat anlayışını gönüllüleri sürecin oyun yazımı, uyarlaması ve kuklaların yapımı dâhil her aşamasına katarak yaşama geçirmesiydi. Bu sayede bir kısmı kendi öğrencilerimiz olan gönüllüler için güçlendirici bir deneyim olanağı sağlarken sürecin sonunda izleyiciler için de renkli, şenlikli ve zengin bir performans sergilemiş oldular. Bu işbirliğinin bizim açımızdan amacına ulaşmış olmasından çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Performans kapsamında Türkiye’nin önde gelen Karagöz ustalarından, İstanbul Karagöz Kukla Vakfı Kurucusu Cengiz Özek’in günümüzdeki çevre sorunlarına işaret eden oyunu “Çöp Canavarı”ndan bir bölüm de izleyiciyle buluştu.

1963 yılında Peter Schumann tarafından New York’ta kurulan Bread & Puppet Theater, kâğıt hamurundan ve mukavvadan yapılmış heybetli kuklaları ve gösterişli performansları ile biliniyor. ABD’nin en eski kâr amacı gütmeyen politik tiyatrolarından biri olan topluluk, 1960’lardan bu yana savaş karşıtı protestolara katılımlarıyla da dikkat çekiyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali kapsamında Bread and Puppet Theater’ın performansları izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Performanslar 16 Eylül Cuma ve 17 Eylül Cumartesi günleri Müze Gazhane’de, 18.30–20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak izlenebilecek.