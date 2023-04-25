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İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK selamlama uçuşu yaptı

25.04.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST 2023 kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK İstanbul Boğazı'nda selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'na intikal etti.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK İstanbul Boğazı semalarında selamla uçuşu yaptı.

Vatandaşlar da Üsküdar ve Ortaköy sahillerinde, uçuşa yoğun ilgi gösterdi.

"UÇUŞ GÖNLÜMÜ FETHETTİ"

Uçuşu izlemek için Üsküdar'a gelen Baran Demirkaya uçuşta F-16 ve A-400 M'yi gördüğünü belirterek, "Gurur verici bir şey, bunun için uzaktan geldim ben. Değdi mi? Gerçekten değdi, ben çok mutlu oldum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin böyle bir selamlama uçuşu gerçekleştirmesi gönlümü fethetti diyebilirim." diye konuştu,

Uçuşu cep telefonuyla çeken Metin Altınçekiç, "Her Türk vatandaşı gibi bu uçuştan göğsümüz kabardı ve onur duyduk. İnşallah ülkemiz gelecekte çok daha iyi başarılara devam eder, inancımız bu yönde." dedi.

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İstanbul Boğazı Türk Yıldızları SoloTürk

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