İstanbul Büyükşehir Belediyespor 86 - 103 Fenerbahçe

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında İstanbul BBSK, evinde Fenerbahçe'ye 103-86 mağlup oldu.

Fenerbahçe karşılaşmaya hücumda etkili başladı. Boyalı alanı iyi savunan sarı-lacivertli ekip, Lauvergne ve Vesely'nin pota altında, Green ve Datome'nin de üç sayılık basketleriyle 6. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 18-7. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, Fenerbahçe ilk periyodu 27-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından sayılar bulan rakibi karşısında boyalı alandan basketler üreten Fenerbahçe, 16. dakikada farkı 16 sayı (45-28) çıkardı. Savunma direnci düşen rakibi karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı azaltas da sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 51-43 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe, Green ile Vesely'in etkili oyunuyla 25. dakikada farkı 19 sayıya taşıdı: 64-45. Dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 77-54 üstün girdi.