İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi! İşte su kesintisinin yaşanacağı ilçeler

İstanbul su ve kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yazılı bir açıklama yaparak, Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle; 1 Mayıs Çarşamba günü 22.00 ile 2 Mayıs Perşembe günü 14.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeceğini duyurdu.
Açıklamada su alamayacak bölgeler ise şöyle sıralandı:
Eyüpsultan İlçesi: Alibeyköy, Karadolap, Çırçır, Akşemsettin, Güzeltepe, Emniyettepe, Mithatpaşa ve Göktürk Mahalleleri.
Gaziosmanpaşa İlçesi: Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana ve Kazım Karabekir Mahalleleri.
Sultangazi İlçesi: Cumhuriyet, 50. Yıl, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Esentepe, Yunus Emre, Gazi, 75. Yıl ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.
Bayrampaşa İlçesi: Cevatpaşa ve Yıldırım Mahalleleri.
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