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İstanbul'da 160 yıllık Saray Çamaşırhanesi

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Kağıthane’de bulunan Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan yaklaşık 160 yıllık tarihi Saray Çamaşırhanesi restore ediliyor. Alanda çalışmalar büyük bir titizlikle devam ederken restorenin altı ay sürmesi planlanıyor.

1860’lı yılların başında Sultan Abdülaziz tarafından Çağlayan Kasrı’ndaki kişilerin kıyafetlerinin temizlenmesi amacıyla yaptırılan saray çamaşırhanesinde bugün titiz bir restorasyon çalışması yapılıyor. Projenin röleve restitüsyon ve restorasyon projeleri Kağıthane Belediyesi tarafından hazırlanarak Kültür Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu onayından geçirildi. Tarihi yapının restorasyon çalışması için yapılan ihalenin ardından projeye de başlandı. Tarihi alan ilk bulunduğunda yemekhane sanılırken 10 yıl önce yapılan araştırmalar sonucunda alanın çamaşırhane olduğu ortaya çıktı. Kağıthane Belediyesi de tarihi alan için harekete geçti. Geçmişte tarihi yapının yanında olduğu belirtilen hamam günümüze ulaşamazken, ekipler bugün sahada büyük bir özenle yapıyı restore ediyor. Restorasyon çalışmalarının altı ayda tamamlanması planlanan yaklaşık 160 yıllık tarihi Saray Çamaşırhanesi ise havadan drone ile görüntülendi.

ÇOK AMAÇLI SALON OLACAK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de alana gelerek çalışmaları yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında iç mahaldeki çatlak dikişleri, tuğla ve taş tümlemeler yapılarak derzler açılıp yenilenecek, tonoz üstü derzlenip şapla korumaya alınacak. 110 metrekare ve 9 metre uzunluğunda bacaya sahip olan yapıda enjeksiyon güçlendirmeden sonra paslanmaz güçlendirme imalatları, ahşap pencere ve kapı imalatları ile eski yapılara uygun elektrik ve tesisat imalatları yapılacak. Duvarlarında eksik taşlar tamamlanarak enjeksiyonu yapılacak yapının restorasyonu tamamlandığında ise alanda toplantı ve çok amaçlı salon olarak değerlendirilecek.

SULTAN ABDÜLAZİZ TARAFINDAN YAPTIRILMIŞ

Tarihi yapıdaki restorasyon çalışmalarının büyük bir özenle gerçekleştirildiğini ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Kağıthane’de tarihi yapı aslında yanı başımızda aynı zamanda tarih içerisinde yaşıyoruz. Burası da 1860 yıllarında Sultan Abdülaziz tarafından sarayın çamaşırhanesi olarak yapılan bir yerdi. Burayı ilk gördüğümüzde buranın sarayın bir yemekhanesi olacağını düşündük. Belgelerle, arkadaşlarımızın titiz çalışmaları neticesinde buranın sarayın çamaşırhanesi olduğunu gördük. Hemen hızlı bir şekilde restorasyon çalışmalarına başladık. Projelerini çizdik geçtiğimiz ayda da ihalesini gerçekleştirmiştik” dedi.

'6 AY İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ'

Ekiplerin yapının mimari kültürüne sadık kalacak şekilde restorasyon çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Öztekin, “Dün itibariyle arkadaşlarımız çalışmalara başladı. Önümüzdeki altı ay içinde burayı bitirip İstanbul’umuza yeni bir tarihi mekan kazandırmış olacağız. Bu bölgede özellikle geniş kapsamlı toplantılarla birlikte workshoplar olsun kendi içimizde yapılacak olan programları burada icra etmiş olacağız. Tarihi mekanlarda farklı atölye çalışmalarıyla burayı değerlendirmiş olacağız. İlçemizdeki köprüler çeşmeler gibi birçok yapıyı belki 50’den fazla yapı yeniden yapılmış oldu” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane Sultan Abdülaziz

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