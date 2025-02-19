İstanbul'da 20 Şubat yarın üniversiteler tatil mi? İlk karar geldi... Rektörlük duyurdu

İstanbul kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe yarın üniversiteler tatil mi? sorusuna yanıt aranırken; ilk kar tatili haberi İstanbul Üniversitesi'nden geldi. İstanbul Üniversitesi yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN KAR TATİLİ KARARI

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü (yarın), Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır