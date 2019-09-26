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İstanbul'da 4 ilçede dev operasyon! 2 bin 100 yıllık Amisos definesi ele geçirildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

İstanbul’da tarihi eser kaçaklarına yönelik 4 ilçede düzenlenen 3 farklı operasyonda sikke ve objelerden oluşan toplam 703 parça eser ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 kaçakçı yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, ele geçirilen tarihi eserlerin büyük bir kısmının 2 bin 100 yıllık tarihe sahip olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri, yer altı ve yer üstü zenginliklerini ve daha eski zamanlardaki uygarlıklara ait kültürel varlıkları yurt dışına çıkaran şahısları tespit ederek, tarihi eser kaçakçılığının önüne geçmek için çalışma yürüttü.

3 AYRI İLÇEDE OPERASYON

Kaçakçılık polisi, yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta Beyoğlu, Beykoz, Fatih ve Ümraniye ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığını önlemek adına 3 ayrı operasyon düzenledi. Baskınlarda 2 bin 100 yıllık olduğu değerlendirilen 695 sikke, 2 adet kabartmalı taş, bir metal haç, üç parça halinde ok ucu ve metal kase ele geçirildi.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildiİstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

AMİSOS DÖNEMİNE AİT

Operasyon kapsamında M.G., M.K., M.K., S.E. ve R.K. adlı 5 kaçakçı gözaltına alındı. Dört ilçede düzenlenen 3 farklı operasyonda ele geçirilen eserlerin büyük bir kısmının M.Ö. Amisos dönemine uzanan 2 bin 100 yıllık tarihe sahip olduğu öğrenilirken, ele geçen objelerin yurt dışına çıkarılmadan yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul tarihi eser operasyonu amisos

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