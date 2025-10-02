EĞİTİM

İstanbul’da 5.0 büyüklüğünde deprem oldu: Okullar tahliye edildi! İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?

İstanbul, bugün saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Şehir genelinde hissedilen sarsıntı, özellikle okullarda büyük paniğe yol açtı. Öğrenciler, güvenlik önlemleri kapsamında hızla okul bahçelerine tahliye edilirken, veliler okul kapılarında endişeli bir bekleyişe geçti.

Sedef Karatay

İstanbul’da saat 14.55'te civarında hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem, şehirde paniğe neden oldu. Deprem sırasında okullarda bulunan öğrenciler, güvenlik önlemleri kapsamında hızla okul bahçelerine tahliye edildi.

SİLİVRİ, AVCILAR, GAZİOSMANPAŞA VE KARTAL’DA YOĞUN TAHLİYE

Silivri, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kartal ilçelerindeki okullarda tahliye işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Öğrencilerin güvenliği için öğretmenler ve okul yönetimleri tarafından organize edilen tahliye sürecinde, veliler de okul kapılarında toplanarak çocuklarını bekledi. Bazı veliler, çocuklarının güvenliğinden emin olmak için okul bahçelerine kadar girdi.

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Depremin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konuya ilişkin bir duyuru bekleniyor. Yetkililer, okul binalarının güvenliği ve öğrencilerin durumu hakkında incelemelerin devam ettiğini belirtti.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN, YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde hissedilirken, vatandaşlar sosyal medyada yaşadıkları panik anlarını paylaştı. AFAD, depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğunu ve şu an için can kaybı veya ciddi hasar bildirilmediğini duyurdu.

İstanbul’da deprem gerçeği bir kez daha hatırlanırken, yetkililerin alacağı önlemler ve okullarla ilgili kararlar merakla bekleniyor.

