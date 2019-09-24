Mynet Trend

İstanbul’da asker uğurlama eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

İstanbul’da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Kağıthane’de eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Terör estiren magandalar konvoy yaparak mega kentin adeta altını üstüne getirirken, Bahçelievler’de ise konvoy halinde trafiğe çıkan şahıslar binaların arasında havai fişek fırlattı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Kağıthane, Çeliktepe ve Sanayi Mahallesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 19.00 sıralarında toplanan bir grup, asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa çıktı. Meşaleler yakarak tamamı hoparlörden oluşan bir araçla semtte yüksek sesli müzik açan şehir magandaları, asker arkadaşlarının havaya fırlattıktan sonra eğlenmeye başladı.

POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Grup bir süre sonra araçlarına binerek konvoy halinde yola çıktı. Araçtakiler camlardan sarkarak trafikte motosikletle patinaj çekerken, magandalardan biri de yolu trafiğe kesti. Maganda eline aldığı pompalı tüfekle binaların arasında defalarca havaya ateş açtı. Şehirde adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Bir süre daha dörtlü sinyallerini yakarak yüksek gürültülü müziklerle sokak ve caddelerde konvoy halinde dolaşan grup, mega kentin göbeğindeki bir alana girdi. Magandalar biri burada kargo aracıyla diğeri de hafif ticari bir araçla “drift” yaptı. Gruptakilerden biri de araçla patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

DRİFT, PATİNAJ, ABARTI EGZOZ VE HAVAİ FİŞEKLERLE TERÖR ESTİRDİLER

Bahçelievler’de yine geçtiğimiz cumartesi günü yine aynı saatlerde Yenibosna’da toplanan bir grup şehir magandası, yüksek gürültülü müziklerle açarak binlerce vatandaşın yaşadığı cadde ve sokaklarda konvoy halinde gezdi. Magandalar vatandaşlara verdikleri rahatsızlık yetmiyormuş gibi bir de caddenin ortasında yanlama yaptı. Konvoylarını tamamlayan şahıslar, ellerinde meşalelerle caddenin ortasında müzik eşliğinde eğlendi. Trafikte kendince şov yapan magandalar daha sonra işlek bir caddede araçlarını durdurarak, onlarca binanın arasında defalarca havai fişek attı. Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

POLİS MAGANDALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, pompalı tüfekle ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte “drift” yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
Talas Belediye Başkanı'ndan 'Başörtülü Selena Gomez' açıklamasıTalas Belediye Başkanı'ndan 'Başörtülü Selena Gomez' açıklaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul asker eğlencesi konvoy maganda

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Başsavcılıktan açıklama geldi

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Başsavcılıktan açıklama geldi

12 uçak birden gönderildi! Dalaman'da hareketli gece!

12 uçak birden gönderildi! Dalaman'da hareketli gece!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

'Çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız'

'Çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hastalar beklerken o alışveriş sitelerini gezdi!

Hastalar beklerken o alışveriş sitelerini gezdi!

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Firari arılar 3 ay sonra bir evin bahçesinde böyle bulundu

Firari arılar 3 ay sonra böyle bulundu

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar

Talas Belediye Başkanı'ndan 'Başörtülü Selena Gomez' açıklaması

Talas Belediye Başkanı'ndan 'Başörtülü Selena Gomez' açıklaması

Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini: Sıcaklıklar artıyor, yağışlı hava geri geliyor

Meteoroloji saat verdi! Yurdun yarısında etkili olacak

Kemal Kılıçdaroğlu tedavi gören Fatma Girik'i hastanede ziyaret etti!

Kılıçdaroğlu Fatma Girik'i hastanede ziyaret etti!

Dalaman'daki İngiliz turistlerin bekleyişleri sona erdi! 12 uçak birden gönderildi!

12 uçak birden gönderildi! Dalaman'da hareketli gece!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.