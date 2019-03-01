İstanbul'da dikkat çeken anlar! Gören bir daha baktı

Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için yapılan hazırlıklar sadece İstanbul'da değil Sivas'ta da dikkat çekici görüntüleri beraberinde getirdi. Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek isteyen Sivas Belediyesi sinyalizasyon lambalarından yardım aldı.

Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü

İstanbul'un simge tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından önemli gün ve haftalarda renk ve ışık gösterileriyle süslenen Galata Kulesi, bu kez de Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı.

Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için kuleye, Yeşilay Bayrağı yansıtıldı.

SİVAS'TA YEŞİL AY DETAYI Sivas'ta da İstanbul'daki ışık şölenini aratmayan görüntülere rastlandı.

LAMBALAR YEŞİL AY ŞEKLİNDE YANDI İlde, Yeşilay haftası nedeniyle trafikteki sinyalizasyon lambaları 'yeşil ay' şeklinde yandı.

Sivas Belediyesi 1-7 Mart Yeşilay Haftası münasebetiyle sinyalizasyon lambalarının da bulunan araçlar için ‘geç’ anlamına gelen yeşil lambalar, Yeşilay Derneği’nin logosu olan Yeşil ay şeklinde yanmasını sağladı.