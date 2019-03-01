İstanbul'da dikkat çeken anlar! Gören bir daha baktı

Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için yapılan hazırlıklar sadece İstanbul'da değil Sivas'ta da dikkat çekici görüntüleri beraberinde getirdi. Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek isteyen Sivas Belediyesi sinyalizasyon lambalarından yardım aldı.
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