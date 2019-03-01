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İstanbul'da dikkat çeken anlar! Gören bir daha baktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 01.03.2019 08:31 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli gün ve haftalara dikkat çekmek için tercih ettiği renk ve ışık gösterileri bir kez daha dikkat çeken görüntüleri beraberinde getirdi. İstanbul'un öne çıkan tarihi noktalarından biri olan Galata Kulesi, bu kez yeşile boyandı. Dikkat çekilmek istenilen konu ise Yeşilay Haftası'ydı.

Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için yapılan hazırlıklar sadece İstanbul'da değil Sivas'ta da dikkat çekici görüntüleri beraberinde getirdi. Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek isteyen Sivas Belediyesi sinyalizasyon lambalarından yardım aldı.

Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü

İstanbul'un simge tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından önemli gün ve haftalarda renk ve ışık gösterileriyle süslenen Galata Kulesi, bu kez de Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı.
Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için kuleye, Yeşilay Bayrağı yansıtıldı.

SİVAS'TA YEŞİL AY DETAYI

SİVAS'TA YEŞİL AY DETAYI
Sivas'ta da İstanbul'daki ışık şölenini aratmayan görüntülere rastlandı.

LAMBALAR YEŞİL AY ŞEKLİNDE YANDI

LAMBALAR YEŞİL AY ŞEKLİNDE YANDI
İlde, Yeşilay haftası nedeniyle trafikteki sinyalizasyon lambaları 'yeşil ay' şeklinde yandı.
Sivas Belediyesi 1-7 Mart Yeşilay Haftası münasebetiyle sinyalizasyon lambalarının da bulunan araçlar için ‘geç’ anlamına gelen yeşil lambalar, Yeşilay Derneği’nin logosu olan Yeşil ay şeklinde yanmasını sağladı.

HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK
Hafta boyunca Sivas'ta bulunan tüm kavşak noktalarında sinyalizasyon lambaları yeşil ay şeklinde yanacak.
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Anahtar Kelimeler:
Yeşilay Haftası istanbul Sivas Galata Kulesi

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