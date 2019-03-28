İstanbul'da ele geçirildi! Değeri 9 milyon lira!

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla kobra zehiri getiren kişileri tespit etti.

Güngören'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra yılanı zehri ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kobra zehrinin piyasa değerinin 9 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı biliniyor.

