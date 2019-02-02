İstanbul'da evinde fenalaşarak yere düşen yaşlı kadın 24 saat yardım bekledi

Olay, akşam saatlerinde Fatih Millet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın üçüncü katında yaşandı. Tek başına yaşayan 80 yaşındaki Sebahad Uludağ, iddiaya göre, dün akşam mutfakta rahatsızlanarak sırtüstü düştü. Sağlık sorunları bulunan yaşlı kadın, düştüğü yerde yaklaşık 24 saat hareketsiz bekledi. Ayağa kalkmaya çalışan Uludağ, girişimlerinde başarısız olunca durumu kendisini arayan kardeşi Mehmet Arık'a anlattı. Eve gelerek kapıyı açmaya çalışan Arık ve komşuları, kapıyı açamayınca durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi.
'ALLAHTAN YANGIN ÇIKMAMIŞ'
Bölgeye gelen itfaiye erleri, kurtarma merdiveniyle apartman dairesinde pencereden girdi. Kapının açılmasıyla eve giren sağlık ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahalede bulundu.
Yaşlı kadının kardeşi Mehmet Arık, "Dün akşam düşmüş. Allah'tan yangın çıkmamış. Ocakta, ateşte yemek varmış, öyle kalmış" dedi.
Uludağ, sağlık ekipleri ve yakınlarının yardımıyla sedye ile apartmandan çıkartılarak ambulansla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. (İHA)
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