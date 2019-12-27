Mynet Trend
  4. İstanbul'da film gibi soygun! 100 bin liralık saat çaldılar

İstanbul'da film gibi soygun! 100 bin liralık saat çaldılar

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de dünyaca ünlü markalı saatlerin bulunduğu bir iş yerine gelen yüzleri maskeli 6 kişi önce güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirdi. Sonra da vitrindeki saatleri kasalara doldurdu. Soygun anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İş yerinden çalınan saatlerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi.

Olay, Mehmet Akif mahallesinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Bahariye Caddesi 1. Sülün Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki saat satışı yapan bir iş yerine plakası belirlenemeyen bir araçla maskeli 6 kişi geldi. Şüphelilerden ikisi önce güvenlik görevlisine silah doğrultarak etkisiz hale getirdi sonra da diğer şüpheliler iş yerinin kilitli olan kapısını kırarak içeri girdi. Mağazaya giren şüpheliler dünyaca ünlü markalarının saatlerinin içerisinde olduğu 6 vitrindeki ürünleri kasalara doldurdu. Hırsızlar geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı. Şüphelilerin kaçması üzerine güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, güvenlik görevlisinden olayla ilgili bilgi aldı. Polis, şüphelilerin kaçtığı güzergâhta çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin girdiği mağazada da detaylı olay yeri incelemesi yaptı. Polis, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

SOYGUN ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Mağazada soygun anları ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, plakası alınamayan siyah bir otomobil ile işyerinin önüne gelen 6 şüpheli araçtan iniyor. 2 şüpheli önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirirken, diğer hırsızlar mağazanın kapısında bulunan kilitleri kırıyor. Görüntülerin devamında ise içeriye giren hırsızlar, vitrinlerdeki saatleri plastik kasalara dolduruyor. Bir süre içeride saatleri toplayan hırsızlar, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçıyor.

(DHA)

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
İstanbul'da hareketli gece! 'Öyle vurulmaz böyle vurulur'İstanbul'da hareketli gece! 'Öyle vurulmaz böyle vurulur'
Alışveriş merkezinin tuvaletinde iğrenç olay! Gözaltına alındıAlışveriş merkezinin tuvaletinde iğrenç olay! Gözaltına alındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Küçükçekmece saat hırsızlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Kafasına 60 dikiş atıldı! Topu değiştirmeyince copla dövdüler

Kafasına 60 dikiş atıldı! Topu değiştirmeyince copla dövdüler

Alışveriş merkezinin tuvaletinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Alışveriş merkezinin tuvaletinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! İşte ilk yarı finalist

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! İşte ilk yarı finalist

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı!

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji duyurdu

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji duyurdu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Sıcak gelişme! Kırmızı kodlu uyarı kaldırıldı

Sıcak gelişme! Kırmızı kodlu uyarı kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
100 bin lira da paramı dünyaca ünlü markalar yazıyor dünyaca ünlü markaları reza zarrabdan öğrenin
toplamı 100bin ise ozaman bunlar çakma muhtemelen.dünyaca ünlü deyince akıllara Rolex felan geliyor.bunların tek bir saati 100binden fazla ediyor.zarak çok değil ozaman
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da mezarlar sular altında kaldı

Mezarlar sular altında kaldı! "Görünce çok kötü hissettik"

Jeofizik uzmanından önemli açıklama: Kuzey Anadolu fayı tehlikeli

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...

Alışveriş merkezinin tuvaletinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Alışveriş merkezinin tuvaletinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Yerli otomobilin logosu belli oldu

İşte yerli otomobilinin logosu!

Denizli’nin Buldan ilçesinde kurtların saldırdığı koyunlar telef oldu

Dağdan inerek saldırdılar! 'Ne yapacağımızı bilemedik'

Son dakika: Yerli otomobilin ilk görüntüsü yayınlandı!

Yerli otomobilin ilk görüntüsü yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.