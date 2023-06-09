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İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar neler? İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali için bazı yollar trafiğe kapatılacak!

09.06.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester Cıty ve İnter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç için hazırlıklar sürüyor. Bilindiği üzere daha önce yapılan açıklamada 7-11 Haziran tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacağı aktarılmıştı. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte 10 -11 Haziran'da İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar...

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar neler? İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali için bazı yollar trafiğe kapatılacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu sene İstanbul’da oynanacak karşılaşma canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak. Öte yandan İstanbullular, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahları araştırıyor. İşte 10 -11 Haziran'da İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar...

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

İstanbul'da 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ve beraberinde düzenlenecek etkinlikler sebebiyle günler öncesinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada 7 Haziran saat 08.00 itibarıyla 11 Haziran saat 23.00'e kadar trafiğe kapalı olacak yollara yer verildi.

İşte Fatih ve Şişli'de trafiğe kapatılacak yollar:

Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi,

Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı miting alanı arası yan yol,

Sahil kuzey yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları,

Sahil güney yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları

Öte yandan Şişli'de Taşkışla Caddesi 10 Haziran saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacağı aktarıldı.

Alternatrif güzergahlar:

Bu yollara alternatif olarak sahildeki Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

Taşkışla Caddesi'ne alternatif olarak Bedri Karafakioğlu, Cumhuriyet, Valikonağı, İnönü, Maçka ve Süleyman Seba caddeleri kullanılabilecek.

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