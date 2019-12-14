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İstanbul'da kış ortasında hava durumu şaşırttı!

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Kent genelinde hava sıcaklığının 20 derecelere gelmesiyle birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi insan seline uğradı. Birçok vatandaş kendini sahillere atarken ana arterlerde trafik yoğunluğu ise yüzde 60’lara ulaştı.

İstanbul’da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hafta sonu tatilinin ilk günü olan Cumartesi günü 20’li derecelere varan hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokaklara, parklara ve sahile attı.

Aileleriyle birlikte vatandaşlar sahilde adeta yazdan kalma günün keyfini çıkarttı. E-5 karayolu başta olmak üzere yollarda da trafik yoğunluğu arttığı görüldü.

Trafik uygulamasında hava sıcaklığının yüzde 58’li gösterdiği görüldü.

İSTİKAL CADDESİ'NDE İNSAN SELİ

Türkiye’nin en ünlü caddesi olarak gösterilen ve yerli yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde de insan seli yaşandı.

Caddeye gelen vatandaşların yürürken sıcaktan montlarını çıkardığı görüldü.

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Avcılar Sahil Parkı’nda da her yaştan insan güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklarıyla birlikte sahile gelen vatandaşlar yürüyüş yapıp denizi seyretti.

Öte yandan Ailesiyle birlikte sahilde yürüyüşe gelen bir vatandaş duygularını dile getirerek, “Yağmur geç kaldı. İnşallah gelecek” dedi.

Bir diğer vatandaş ise sıcak havayı değerlendirmek için dışarıya çıktıklarını ve sahile geldiklerini ifade etti.

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ülke genelindeki son değerlendirmelere göre ise; kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile bu akşam saatlerinde Ankara, Çankırı, Çorum, Tokat, Kırıkkale, Kırşehir, Kars ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
istanbul güneş hava durumu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Evet marmaraya yağışlar geçikti ve bu mevsimde ortalarda görülmemesi gereken yarasalar bile akşamları uçuyor Ama kış ortası diyemeyiz.ülkemizinde bulunduğu kuzey yarı kürede kış başlangıcı 21 aralıktır . Kış Daha yeni başlıyor fakat istanbul ve çevresinde sonbahar ve kış şartlarına en az son 100 yılın grafiklerine bakmak lazım.Fakat bu tablo bile alarm veriyor eğer sağlam yağışlar gelmezse Önümüzdeki yaz Susuz geçecektir....
Ümraniye Çarşı daha kalabalık
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