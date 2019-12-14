İstanbul'da kış ortasında hava durumu şaşırttı!

Avcılar Sahil Parkı’nda da her yaştan insan güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklarıyla birlikte sahile gelen vatandaşlar yürüyüş yapıp denizi seyretti.

Türkiye’nin en ünlü caddesi olarak gösterilen ve yerli yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde de insan seli yaşandı.

Aileleriyle birlikte vatandaşlar sahilde adeta yazdan kalma günün keyfini çıkarttı. E-5 karayolu başta olmak üzere yollarda da trafik yoğunluğu arttığı görüldü.

İstanbul’da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hafta sonu tatilinin ilk günü olan Cumartesi günü 20’li derecelere varan hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokaklara, parklara ve sahile attı.

Bir diğer vatandaş ise sıcak havayı değerlendirmek için dışarıya çıktıklarını ve sahile geldiklerini ifade etti.

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ülke genelindeki son değerlendirmelere göre ise; kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile bu akşam saatlerinde Ankara, Çankırı, Çorum, Tokat, Kırıkkale, Kırşehir, Kars ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

(İHA)



