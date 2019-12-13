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İstanbul'da mezar yerlerine zam! (İstanbul'da mezar ve cenaze hizmetleri 2020 fiyatları)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İBB tarafından hazırlanan 2020 fiyat tarifelerinde mezar ve cenaze hizmetlerine de zam yapıldı. Buna göre tabutlu defin ücreti 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi.

İBB tarafından alınan kararlara göre Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi.

İkinci grupta yer alan İçerenköy, Pendik, Maltepe gibi ilçelerdeki boş mezarlık bedeli 12 bin TL'den 14 bin TL'ye yükseldi. Tuzla, Ümraniye, Çekmeköy gibi ilçelerdeki ek mezarlık fiyatları 4 bin TL'den 4 bin 500 TL'ye yükseldi.

Azınlık gruplarının defnedildiği mezarlık fiyatları ise 6 bin 500 TL'den 7 bin 150 TL'ye çıktı.

ZİNCİRLİKUYU 34 BİN LİRA

Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı (Aşiyan), Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklardaki fiyatlar ise 30 bin TL'den 34 bin TL'ye cenazenin yanındaki boş yerin bedeli ise 15 bin TL'den 17 bin TL'ye yükseldi. Sütlüce, Kağıthane merkez, Hasdal, İstinye gibi 2'nci bölge mezarlıklardaki bedel de Anadolu Yakasın'daki ikinci bölge mezarlık fiyatları ile eşit tutuldu. Kilyos, Ayazağa, Büyükçekmece, Habipler, Cebeci gibi yerlerdeki 3'üncü bölge mezarlık fiyatları da 4 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseldi.

(DHA)


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Okuyucu Yorumları 16 yorum
İmamoğlu göreve gelir gelmez önce ücretsiz olan cenaze nakil ve diğer işlemlerini kaldırttı. Ücretli duruma getirdi. Şimdi de mezar yerlerine zam getirdi. Suya % 400 zam yaptı ve bazı mallar için her şey güzel olacak saçmalığı devam ediyor.
ölüye de rahat yok. her şey çok güzel oluyor....
Ranta Son diyerek Göreve Gelenler; Mezardan Bile Para Kazanmanın derdine düşmüş.. Yuh lan Size.. Geçenlerde Fransa'da bir Belediye "Sağlık hizmetleri ve bakım Hizmetleri YETERSİZ Olduğu için EVDE ÖLMEK YASAK" Haberini okumustuk.. Yakındır.. Bu Milletin Ölüsününde Dirisininde ÇEKECEĞİ VAR BU BEYİNSİZLERİN ELİNDEN
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