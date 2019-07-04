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İstanbul'da minibüsçülerin yolcu kapma savaşı böyle görüntülendi!

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YAŞAM  | 04.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de minibüs sürücülerinin. yolcu kapmak için birbirleriyle yarışması trafikte tehlikeli anların yaşanmasına yol açtı.

Maltepe Küçükyalı’da minibüs yolunda seyir halinde olan, içi yolcu dolu iki minibüsün sürücüleri yolcu kapmak için adeta yarış yaptılar. Minibüs sürücüleri trafiğin yoğun olduğu yolda diğer sürücülere aldırmadan gaza basarak hızla ilerledi. Ardından minibüs sürücüsü, yolcuların canını hiçe sayarak diğer minibüsün üzerine sürdü.

TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLAR

Minibüs sürücüleri, yanlarından geçmekte olan araçların önüne aniden direksiyon kırarak trafikte tehlikeye sebep oldular. Minibüs sürücüleri bu tehlikeli hareketleri ile hem minibüsteki yolcuların hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Minibüs sürücülerinin trafikte tehlikeye sebep olduğu anlar arkadan gelen bir aracın araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüs sürücüleri hızla ilerliyor ve minibüs sürücüsü diğer minibüsün üzerine sürüyor.Bir süre bu şekilde yolu kapatan minibüsçüler ardından yollarına hızlı bir şekilde yarışarak devam ediyorlar.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
maltepe yolcu kapma savaşı

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