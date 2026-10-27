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Kediniz sizi sürekli yalıyorsa tesadüf değil! İşte bu davranışın 3 nedeni

Kedilerin sahiplerini yalaması yalnızca temizlik alışkanlığıyla açıklanmıyor. Bağ kurma, koku bırakma ve ilgi isteme gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabilen bu davranış, kedilerin insanlarla iletişim kurma yollarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kediniz sizi sürekli yalıyorsa tesadüf değil! İşte bu davranışın 3 nedeni
Nilgün Arabacı

Kedilerin sahiplerini yalaması, birçok kişi tarafından sevgi gösterisi olarak yorumlanıyor. Bu davranışın arkasında yalnızca sevgi değil, farklı içgüdüler ve iletişim ihtiyaçları da bulunabiliyor. Kedi davranışlarını inceleyen uzmanların değerlendirmelerine göre yalama; sosyal bağ kurma, tanıdık kokuları paylaşma ve sahibinin dikkatini çekme gibi amaçlara hizmet edebiliyor.

1. GÜVEN VE YAKINLIK GÖSTERGESİ

Kediler yavruluk döneminde anneleri tarafından yalanarak temizlenir ve sakinleştirilir. Bu davranış, sosyal bağların oluşmasında da rol oynar. Yetişkin kediler de yakınlık kurdukları canlıları yalayabilir.

Kediniz sizi yaladığında bu, sizi tanıdık ve güvende hissettiği bir sosyal çevrenin parçası olarak gördüğünü gösterebilir. Özellikle rahat olduğu anlarda ortaya çıkan yalama davranışı, aranızdaki bağın bir parçası olabilir.

2. KENDİ KOKUSUNU BIRAKMAK İSTEMESİ

Kediler çevrelerini kokular aracılığıyla tanır ve tanıdık kokulara önem verir. Birbirlerini yalayan kediler, sosyal bağlarını güçlendiren davranışlar sergileyebilir. Kedinin sahibini yalaması da bu tür sosyal etkileşimlerle ilişkili olabilir.

Yalama sırasında tükürük ve temas yoluyla kokuların aktarılması mümkün olsa da bu hareketi yalnızca alan işaretleme olarak değerlendirmek doğru değildir. Davranış, kedinin sizi tanıdık bulması ve sizinle etkileşim kurmasıyla da bağlantılı olabilir.

3. İLGİ VE ETKİLEŞİM İSTEMESİ

Bazı kediler, sahiplerinin dikkatini çekmek için yalama davranışına başvurabilir. Oyun oynamak, sevilmek ya da mama istemek gibi beklentiler bu davranışa eşlik edebilir.

Kediniz sizi yaladıktan sonra miyavlıyor, patisiyle dokunuyor veya size bakarak bekliyorsa sizinle etkileşim kurmaya çalışıyor olabilir. Ancak her yalama davranışının mutlaka bir istek anlamına gelmediğini de unutmamak gerekir.

Kedilerin sahiplerini ara sıra yalaması genellikle normal bir davranış olarak kabul edilir. Ancak yalama aniden başladıysa, belirgin biçimde arttıysa veya huzursuzluk belirtileriyle birlikte görülüyorsa dikkat edilmesi gerekir.

Yoğun ve tekrarlayan yalama; stres, kaygı ya da çevredeki değişikliklerle ilişkili olabilir. Kedinin kendisini aşırı yalaması ve tüylerinde açılmalar oluşması durumunda ise sağlık sorunları da değerlendirilmelidir. Böyle bir durumda veteriner hekime danışılması önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
kedi
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