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İstanbul'da muhteşem görüntü! Yunuslar Boğaz'dan böyle geçti

keremuyanik keremuyanik
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Sevimli yunus sürüsünün avlanmak için Karadeniz’den Marmara denizine uzanan yolculuğu İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi. Birbirleri ile adeta dans edercesine yüzen yunuslar havadan çekilen görüntülerde masalsı manzaralar oluşturdu.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde görülen yunus sürüsü eşsiz görüntüler oluşturdu. Yunus sürüsünün avlanmak için Karadeniz’den Marmara denizine ulaşan yolculuğu İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi. Yunus sürüsünün genelde büyük gemilerin peşlerine takılarak ilerledikleri biliniyor, ancak gördükleri küçük gemilere de şov yapmadan geçmiyorlar. Gemide bulunanların çok yakınına yanaşan sürü metrelerce havaya fırlayıp çıkarttıkları sesler ile dikkatleri üzerine çekiyorlar. Onlarca yunustan oluşan sürüde yavru yunuslar annelerinin yanından ayrılmıyor. Yunus sürüsünün peşinden gelen martılar ise kendi paylarına düşecek balıkları avlamaya çalışıyor.

YUNUSLAR ADETA ŞOV YAPTILAR

Havadan çekilen yunusların drone gördüklerinde kimi zaman derine dalarak uzaklaştıkları görülüyor. Zamanla drone alışan sürü yüzerken adeta şov yapıyorlar. Havadan görüntülenen yunus sürüsünde annesinin yanından ayrılmayan yavru yunusların görüntüsü izleyenlerin içini ısıtıyor.

Yunus balıkları insanlar ile en çok iletişim kurabilen hayvanlar olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul istanbul boğazı yunus

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ekrem e sövecekler yakında :)) Arıtmayı iptal etti çok bilmiş.
Bizim balıkçılar tutmasa bari..
normal bir fotoğrafı boğazda çekildi diye bize iteliyorsunuz ayıp be
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