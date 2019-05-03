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İstanbul’da Öne Çıkan Etkinlikler | Mayıs 2019

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EĞLENCE  | 03.05.2019 14:37 | Son Güncelleme

Mayıs ayı etkinlikleri adeta evden çıkma zamanının geldiğinin sinyallerini veriyor. Nisan ayından arda kalan sergileri gezmek için son şanslarınızı kullanırken, yaza hazırlık turlarını sayısız konserle atma fırsatı sunan Mayıs ayında, kulaklarımızın pası güzelce bir silinecek gibi. Kış uykusundan uyanıp güzel havaların tadını çıkarmaya hazırsanız başlayalım…

İstanbul’da Öne Çıkan Etkinlikler | Mayıs 2019
GİDİŞ
İstanbul
2019-05-10 10:35:00
Paris Charles de Gaulle
2019-05-10 16:40:00
DÖNÜŞ
Paris Charles de Gaulle
2019-05-17 07:45:00
İstanbul
2019-05-17 16:50:00
2747.99 TL
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PSM Caz Festivali

Bu sene 3. kez gerçekleşecek olan PSM Caz Festivali Nisan’ın son haftasında yeşillenmiş olsa da asıl meyvelerini Mayıs ayında verecek. Festival, unutulmayacak konserlerin yanı sıra konsept partiler, ünlü konukların katılımıyla gerçekleştirilecek paneller, farklı konseptlerin işleneceği atölyeler ve film gösterimleriyle de alanını epeyce bir genişletiyor.

mayis-istanbul-etkinlikler_psm-caz-festivali

5 hafta boyunca sadece cazın değil, blues, indie, klasik, pop ve rock müziğin en başarılı seslerine sahnelerini emanet edecek olan Zorlu PSM’de dinleyeceğimiz isimler arasında neo-klasik müzik hareketinin İzlandalı süperstarı Ólafur Arnalds üst düzey bir caz davulcusu olmanın dışında Beat Music projesiyle elektronik müziğe karşı da boş olamayan Mark Guiliana, tek başına bir orkestra olmayı başaran multi instrumentalist Estat Tonne, çağımızın en büyük piyanist ve bestecilerinden olan 84 yaşındaki Terry Riley ve oğlu Gyan Riley, Lars Danielsson Group, İlhan Erşahin, Enrico Macias, Morcheeba, Mark Guiliana, Bobby McFerrin, Estas Tonne, Stavroz gibi sayısız isim var.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 25 Nisan – 1 Haziran

Urban Picnic

Türkiye’nin ilk ve tek gece pikniği etkinliği olan Urban Picnic, unvanını üçüncü senesinde de kimselere kaptırmayarak Kemer Country Orman Evi’nde lezzet tutkunlarını ağırlayacak. İstanbul’un en gözde restoranlarının Türk, İtalyan, Uzakdoğu, Meksika, Fransız ve Lübnan mutfaklarının örneklerini sunacağı, tatlı, kahve ve sokak lezzetlerinin de unutulmadığı Urban Picnic 2019’da, sınırları kendinizin belirleyeceği gastronomik bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

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Evrencan Gündüz, Güntaç Özdemir, Dj Tan Güner ve Dj Stylist’in ise ruhunuzu besleyecek performansları ile sahnede olacaklar.

Yer: Kemer Country Orman Evi

Tarih: 3-4 Mayıs

Tale Of Us

Milano’da bir soundscape projesi olarak kariyerlerine başlayan İtalyan techno düosu Tale of Us, günümüzde elektronik müziğin en özgün temsilcisi olarak alanında parlıyor. İnsanın içine işleyen karanlık tınıları romantik notalarla besleyen müziklerinin bu kulvarda bir ilk olduğunu göz ardı etmemek gerek.

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Oluşturdukları bu kulvarda başarıya koşmaya hevesli sanatçıları kanatları altına aldıkları plak şirketleri Afterlife ile elektronik müzik sahnesine yeni isimler kazandırmayı da oldukça iyi başaran ikili, yine Afterlife ismi ile düzenledikleri etkinliklerinde Adriatique, Stephan Bodzin, Mind Against ve Maceo Plex gibi isimlerle iş birliklerine giderek tüm dünyayı fethetmeyi başardı bile.

Suma Beach ve Zorlu PSM iş birliği ile bu ay da İstanbul’u fethetmeye gelen Tale of Us’a Afterlife için son keşiflerinden Alman DJ ve prodüktör Kevin de Vries ile Seko eşlik edecek.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 4 Mayıs

Geometrik Desenler, Formsuz Renkler

İnsanı diğer canlılardan ayıran sadece düşünme yetisi değil hayal kurabilme becerisidir de. İnsanoğlunun sanatsal ve bilimsel gelişiminin temelinde, var olmayanı beyninde canlandırabilme gücü var ve bu güç erken yaştan itibaren körüklendiğinde çocuklar, duygusal zekası yüksek yetişkinlere dönüşür. Geometrik Desenler, Formsuz Renkler atölyesi de bu dönüşümün peşinde.

4-6 yaş çocuklara yönelik atölye, sanatçı XU Hongming’in eserlerinden ilhamla çeşitli geometrik şekilleri, farkı formları tanıyıp onlarla kompozisyon oluşturmayı öğretmeyi ve görselleştirme yeteneğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Yer: Pera Müzesi

Zaman: 4-5 ve 25 Mayıs

Balkan Şarkılarıyla Gelsin Bahar

Folk ve caz altyapılarını geleneksel ezgilerle birleştirdikleri çok katmanlı müziklerini, farklı dönemlerde farklı müzisyenlerin katılımıyla sürekli olarak zenginleştiren Kolektif İstanbul, baharın gelişini Balkan müziklerinin efsane isimleri ile kutluyor.

mayis-istanbul-etkinlikler_balkan-issanat

Ekibin balkan ezgilerini doğru renkleri katacak müzisyen konukları ise Petar Ralchev, Salif Ali, Dzambo Agusevi gibi Balkanlar’ın en önemli müzisyenleri ile Ceylan Ertem.

Yer: İş Sanat

Tarih: 6 Mayıs

Mammal Hands

2016 yılında yayınladıkları son albümleri ‘Floa’ ile geleneksel bir caz üçlüsünden çok daha fazlası olduklarını kanıtlayan Mammal Hands, bu ay rotasını İstanbul’a çeviriyor. Folk, ambient ve elektronika gibi farklı türleri caz ile harmanlayarak önümüze sıra dışı bir harman sunan Mammal Hands, zamanı ve mekanı unutturan performanslarıyla iki gün üst üste Salon İKSV’de olacak.

mayis-istanbul-etkinlikler_mammal-hands

Yer: Salon İKSV

Tarih: 8 Mayıs

Maceo Plex

Yaptığı birbirinden başarılı prodüksiyon ve remix’lerle, güçlü techno altyapısını house ve disco’yla harmanlayan Amerikan asıllı İspanyol prodüktör Maceo Plex, temsil ettiği müziğin standartlarını da belirleyen güçlü bir isim. Techno müzik dinleyicisi olmayanların bile aklını çelecek setlere sahip olan nam-ı diğer Maetrik, çok katmanlı müzikalitesini konuşturmak için bu ay Zorlu’da olacak.

mayis-istanbul-etkinlikler_maceo-plex

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Mayıs

212 Fotoğraf Festivali

Sınırları ülke dışına taşan kültür sanat dergisi 212 Magazine, bu sene yanına Leica Camera Türkiye ve Bomontiada da alarak Mayıs ayının en heyecan verici etkinliklerinden birine imza atıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan 212 Fotoğraf Festivali, geçen yıl da olduğu gibi çağdaş fotoğrafçılık alanında dikkat çeken yerel ve uluslararası birçok ismin katılımı ile gerçekleşecek.

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Yer: Yapı Kredi Bomontiada

Tarih: 11-13 Mayıs

Mayıs ayında devam eden sergiler

Pilevneli Gallery Dolapdere – Arik Levy “Varoluş Kavşağı”/ 4 Mayıs’a,

Zilberman Gallery – Zeynep Kaya “Geçici Aynılık” / 4 Mayıs’a,

Pilevneli Dolapdere – “Varoluş Kavşağı” / 4 Mayıs’a

İstanbul Modern – Yıldız Moran “Bir Dağ Masalı” / 12 Mayıs’a,

SALT Galata – “Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı” / 9 Haziran’a

İstanbul Modern – “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” / 7 Temmuz’a.

Akbank Sanat – “İnsanın Yeni Gündemi” / 25 Mayıs’a,

Pera Müzesi – “Mürekkepten” / 28 Temmuz’a,

Versus Art Project – Emirhan Eren “Raw” / 1 Haziran’a kadar ziyaret edilebilir.

Mayıs ayında devam eden tiyatro oyunları

Uniq – Don Kişot’um Ben

Uniq – Dogville

Uniq – Bir Baba Hamlet

DasDas – Joseph K

DasDas – Timsah

DasDas – Yakaranlar

Dot – Çıkışa Gel

Dot – Limon Limon Limon Limon

Dot – Bunu Ben de Yaparım

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Anahtar Kelimeler:
sanat etkinlikleri mayıs

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