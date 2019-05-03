İstanbul’da Öne Çıkan Etkinlikler | Mayıs 2019

Bu sene 3. kez gerçekleşecek olan PSM Caz Festivali Nisan’ın son haftasında yeşillenmiş olsa da asıl meyvelerini Mayıs ayında verecek. Festival, unutulmayacak konserlerin yanı sıra konsept partiler, ünlü konukların katılımıyla gerçekleştirilecek paneller, farklı konseptlerin işleneceği atölyeler ve film gösterimleriyle de alanını epeyce bir genişletiyor.
5 hafta boyunca sadece cazın değil, blues, indie, klasik, pop ve rock müziğin en başarılı seslerine sahnelerini emanet edecek olan Zorlu PSM’de dinleyeceğimiz isimler arasında neo-klasik müzik hareketinin İzlandalı süperstarı Ólafur Arnalds üst düzey bir caz davulcusu olmanın dışında Beat Music projesiyle elektronik müziğe karşı da boş olamayan Mark Guiliana, tek başına bir orkestra olmayı başaran multi instrumentalist Estat Tonne, çağımızın en büyük piyanist ve bestecilerinden olan 84 yaşındaki Terry Riley ve oğlu Gyan Riley, Lars Danielsson Group, İlhan Erşahin, Enrico Macias, Morcheeba, Mark Guiliana, Bobby McFerrin, Estas Tonne, Stavroz gibi sayısız isim var.
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 25 Nisan – 1 Haziran
Türkiye’nin ilk ve tek gece pikniği etkinliği olan Urban Picnic, unvanını üçüncü senesinde de kimselere kaptırmayarak Kemer Country Orman Evi’nde lezzet tutkunlarını ağırlayacak. İstanbul’un en gözde restoranlarının Türk, İtalyan, Uzakdoğu, Meksika, Fransız ve Lübnan mutfaklarının örneklerini sunacağı, tatlı, kahve ve sokak lezzetlerinin de unutulmadığı Urban Picnic 2019’da, sınırları kendinizin belirleyeceği gastronomik bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
Evrencan Gündüz, Güntaç Özdemir, Dj Tan Güner ve Dj Stylist’in ise ruhunuzu besleyecek performansları ile sahnede olacaklar.
Yer: Kemer Country Orman Evi
Tarih: 3-4 Mayıs
Milano’da bir soundscape projesi olarak kariyerlerine başlayan İtalyan techno düosu Tale of Us, günümüzde elektronik müziğin en özgün temsilcisi olarak alanında parlıyor. İnsanın içine işleyen karanlık tınıları romantik notalarla besleyen müziklerinin bu kulvarda bir ilk olduğunu göz ardı etmemek gerek.
Oluşturdukları bu kulvarda başarıya koşmaya hevesli sanatçıları kanatları altına aldıkları plak şirketleri Afterlife ile elektronik müzik sahnesine yeni isimler kazandırmayı da oldukça iyi başaran ikili, yine Afterlife ismi ile düzenledikleri etkinliklerinde Adriatique, Stephan Bodzin, Mind Against ve Maceo Plex gibi isimlerle iş birliklerine giderek tüm dünyayı fethetmeyi başardı bile.
Suma Beach ve Zorlu PSM iş birliği ile bu ay da İstanbul’u fethetmeye gelen Tale of Us’a Afterlife için son keşiflerinden Alman DJ ve prodüktör Kevin de Vries ile Seko eşlik edecek.
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 4 Mayıs
İnsanı diğer canlılardan ayıran sadece düşünme yetisi değil hayal kurabilme becerisidir de. İnsanoğlunun sanatsal ve bilimsel gelişiminin temelinde, var olmayanı beyninde canlandırabilme gücü var ve bu güç erken yaştan itibaren körüklendiğinde çocuklar, duygusal zekası yüksek yetişkinlere dönüşür. Geometrik Desenler, Formsuz Renkler atölyesi de bu dönüşümün peşinde.
4-6 yaş çocuklara yönelik atölye, sanatçı XU Hongming’in eserlerinden ilhamla çeşitli geometrik şekilleri, farkı formları tanıyıp onlarla kompozisyon oluşturmayı öğretmeyi ve görselleştirme yeteneğini geliştirmeyi amaçlıyor.
Yer: Pera Müzesi
Zaman: 4-5 ve 25 Mayıs
Folk ve caz altyapılarını geleneksel ezgilerle birleştirdikleri çok katmanlı müziklerini, farklı dönemlerde farklı müzisyenlerin katılımıyla sürekli olarak zenginleştiren Kolektif İstanbul, baharın gelişini Balkan müziklerinin efsane isimleri ile kutluyor.
Ekibin balkan ezgilerini doğru renkleri katacak müzisyen konukları ise Petar Ralchev, Salif Ali, Dzambo Agusevi gibi Balkanlar’ın en önemli müzisyenleri ile Ceylan Ertem.
Yer: İş Sanat
Tarih: 6 Mayıs
2016 yılında yayınladıkları son albümleri ‘Floa’ ile geleneksel bir caz üçlüsünden çok daha fazlası olduklarını kanıtlayan Mammal Hands, bu ay rotasını İstanbul’a çeviriyor. Folk, ambient ve elektronika gibi farklı türleri caz ile harmanlayarak önümüze sıra dışı bir harman sunan Mammal Hands, zamanı ve mekanı unutturan performanslarıyla iki gün üst üste Salon İKSV’de olacak.
Yer: Salon İKSV
Tarih: 8 Mayıs
Yaptığı birbirinden başarılı prodüksiyon ve remix’lerle, güçlü techno altyapısını house ve disco’yla harmanlayan Amerikan asıllı İspanyol prodüktör Maceo Plex, temsil ettiği müziğin standartlarını da belirleyen güçlü bir isim. Techno müzik dinleyicisi olmayanların bile aklını çelecek setlere sahip olan nam-ı diğer Maetrik, çok katmanlı müzikalitesini konuşturmak için bu ay Zorlu’da olacak.
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 10 Mayıs
Sınırları ülke dışına taşan kültür sanat dergisi 212 Magazine, bu sene yanına Leica Camera Türkiye ve Bomontiada da alarak Mayıs ayının en heyecan verici etkinliklerinden birine imza atıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan 212 Fotoğraf Festivali, geçen yıl da olduğu gibi çağdaş fotoğrafçılık alanında dikkat çeken yerel ve uluslararası birçok ismin katılımı ile gerçekleşecek.
Yer: Yapı Kredi Bomontiada
Tarih: 11-13 Mayıs
Pilevneli Gallery Dolapdere – Arik Levy “Varoluş Kavşağı”/ 4 Mayıs’a,
Zilberman Gallery – Zeynep Kaya “Geçici Aynılık” / 4 Mayıs’a,
Pilevneli Dolapdere – “Varoluş Kavşağı” / 4 Mayıs’a
İstanbul Modern – Yıldız Moran “Bir Dağ Masalı” / 12 Mayıs’a,
SALT Galata – “Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı” / 9 Haziran’a
İstanbul Modern – “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” / 7 Temmuz’a.
Akbank Sanat – “İnsanın Yeni Gündemi” / 25 Mayıs’a,
Pera Müzesi – “Mürekkepten” / 28 Temmuz’a,
Versus Art Project – Emirhan Eren “Raw” / 1 Haziran’a kadar ziyaret edilebilir.
Uniq – Don Kişot’um Ben
Uniq – Dogville
Uniq – Bir Baba Hamlet
DasDas – Joseph K
DasDas – Timsah
DasDas – Yakaranlar
Dot – Çıkışa Gel
Dot – Limon Limon Limon Limon
Dot – Bunu Ben de Yaparım
Bursa'da bulundu! Ünlü ressam Picasso'ya mı ait?
Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında fotoğraf değişikliği
Ramazan'a ne kadar hazırsınız? Bu önerilere dikkat!
Altınkale, Pamukkale’ye kardeş olacak
Sağlık açısından kimler oruç tutmamalı?
Türkiye'deki bu adayı görenler hayran kalıyor!
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum