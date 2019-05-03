İstanbul’da Öne Çıkan Etkinlikler | Mayıs 2019

PSM Caz Festivali Bu sene 3. kez gerçekleşecek olan PSM Caz Festivali Nisan’ın son haftasında yeşillenmiş olsa da asıl meyvelerini Mayıs ayında verecek. Festival, unutulmayacak konserlerin yanı sıra konsept partiler, ünlü konukların katılımıyla gerçekleştirilecek paneller, farklı konseptlerin işleneceği atölyeler ve film gösterimleriyle de alanını epeyce bir genişletiyor. 5 hafta boyunca sadece cazın değil, blues, indie, klasik, pop ve rock müziğin en başarılı seslerine sahnelerini emanet edecek olan Zorlu PSM’de dinleyeceğimiz isimler arasında neo-klasik müzik hareketinin İzlandalı süperstarı Ólafur Arnalds üst düzey bir caz davulcusu olmanın dışında Beat Music projesiyle elektronik müziğe karşı da boş olamayan Mark Guiliana, tek başına bir orkestra olmayı başaran multi instrumentalist Estat Tonne, çağımızın en büyük piyanist ve bestecilerinden olan 84 yaşındaki Terry Riley ve oğlu Gyan Riley, Lars Danielsson Group, İlhan Erşahin, Enrico Macias, Morcheeba, Mark Guiliana, Bobby McFerrin, Estas Tonne, Stavroz gibi sayısız isim var. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel Rus'u belli oldu! Dünyanın en pahalı pastası bilin bakalım nerede yapıldı!

Yer: Zorlu PSM Tarih: 25 Nisan – 1 Haziran Urban Picnic Türkiye’nin ilk ve tek gece pikniği etkinliği olan Urban Picnic, unvanını üçüncü senesinde de kimselere kaptırmayarak Kemer Country Orman Evi’nde lezzet tutkunlarını ağırlayacak. İstanbul’un en gözde restoranlarının Türk, İtalyan, Uzakdoğu, Meksika, Fransız ve Lübnan mutfaklarının örneklerini sunacağı, tatlı, kahve ve sokak lezzetlerinin de unutulmadığı Urban Picnic 2019’da, sınırları kendinizin belirleyeceği gastronomik bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Evrencan Gündüz, Güntaç Özdemir, Dj Tan Güner ve Dj Stylist’in ise ruhunuzu besleyecek performansları ile sahnede olacaklar. Yer: Kemer Country Orman Evi Tarih: 3-4 Mayıs Tale Of Us Milano’da bir soundscape projesi olarak kariyerlerine başlayan İtalyan techno düosu Tale of Us, günümüzde elektronik müziğin en özgün temsilcisi olarak alanında parlıyor. İnsanın içine işleyen karanlık tınıları romantik notalarla besleyen müziklerinin bu kulvarda bir ilk olduğunu göz ardı etmemek gerek. Oluşturdukları bu kulvarda başarıya koşmaya hevesli sanatçıları kanatları altına aldıkları plak şirketleri Afterlife ile elektronik müzik sahnesine yeni isimler kazandırmayı da oldukça iyi başaran ikili, yine Afterlife ismi ile düzenledikleri etkinliklerinde Adriatique, Stephan Bodzin, Mind Against ve Maceo Plex gibi isimlerle iş birliklerine giderek tüm dünyayı fethetmeyi başardı bile.

Suma Beach ve Zorlu PSM iş birliği ile bu ay da İstanbul’u fethetmeye gelen Tale of Us’a Afterlife için son keşiflerinden Alman DJ ve prodüktör Kevin de Vries ile Seko eşlik edecek. Yer: Zorlu PSM Tarih: 4 Mayıs Geometrik Desenler, Formsuz Renkler İnsanı diğer canlılardan ayıran sadece düşünme yetisi değil hayal kurabilme becerisidir de. İnsanoğlunun sanatsal ve bilimsel gelişiminin temelinde, var olmayanı beyninde canlandırabilme gücü var ve bu güç erken yaştan itibaren körüklendiğinde çocuklar, duygusal zekası yüksek yetişkinlere dönüşür. Geometrik Desenler, Formsuz Renkler atölyesi de bu dönüşümün peşinde. 4-6 yaş çocuklara yönelik atölye, sanatçı XU Hongming’in eserlerinden ilhamla çeşitli geometrik şekilleri, farkı formları tanıyıp onlarla kompozisyon oluşturmayı öğretmeyi ve görselleştirme yeteneğini geliştirmeyi amaçlıyor. Yer: Pera Müzesi Zaman: 4-5 ve 25 Mayıs Balkan Şarkılarıyla Gelsin Bahar Folk ve caz altyapılarını geleneksel ezgilerle birleştirdikleri çok katmanlı müziklerini, farklı dönemlerde farklı müzisyenlerin katılımıyla sürekli olarak zenginleştiren Kolektif İstanbul, baharın gelişini Balkan müziklerinin efsane isimleri ile kutluyor.

Ekibin balkan ezgilerini doğru renkleri katacak müzisyen konukları ise Petar Ralchev, Salif Ali, Dzambo Agusevi gibi Balkanlar’ın en önemli müzisyenleri ile Ceylan Ertem. Yer: İş Sanat Tarih: 6 Mayıs Mammal Hands 2016 yılında yayınladıkları son albümleri ‘Floa’ ile geleneksel bir caz üçlüsünden çok daha fazlası olduklarını kanıtlayan Mammal Hands, bu ay rotasını İstanbul’a çeviriyor. Folk, ambient ve elektronika gibi farklı türleri caz ile harmanlayarak önümüze sıra dışı bir harman sunan Mammal Hands, zamanı ve mekanı unutturan performanslarıyla iki gün üst üste Salon İKSV’de olacak. Yer: Salon İKSV Tarih: 8 Mayıs Maceo Plex Yaptığı birbirinden başarılı prodüksiyon ve remix’lerle, güçlü techno altyapısını house ve disco’yla harmanlayan Amerikan asıllı İspanyol prodüktör Maceo Plex, temsil ettiği müziğin standartlarını da belirleyen güçlü bir isim. Techno müzik dinleyicisi olmayanların bile aklını çelecek setlere sahip olan nam-ı diğer Maetrik, çok katmanlı müzikalitesini konuşturmak için bu ay Zorlu’da olacak. Yer: Zorlu PSM