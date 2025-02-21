İstanbul'da pazartesi (24 Şubat) okullar tatil mi olacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen '3 güne dikkat' diyerek açıkladı

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor. Sabah saatlerinde bazı bölgelerde bastıran kar yağışı kenti beyaza çevirirken, uyarılar ve alınan önlemler de peş peşe geliyor. Kent genelinde adeta 'kar alarmı'na geçilirken, yağışların hafta sonu boyunca devam edeceği öğrenildi.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Dün ve bugün okulların tatil edildiği İstanbul'da yeni bir kar tatili iddiası gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci ve veli daha şimdiden "İstanbul'da pazartesi (24 Şubat) okullar tatil mi olacak?" sorusuna yanıt aramaya başlarken; CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KAR YAĞIŞI HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK

"Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Bu gece, yarın ve pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz" diyen Şen, açıklamasının devamında şunları söyledi;

ORHAN ŞEN: PAZARTESİ GÜNÜ DE OKULLAR TATİL OLABİLİR

"Pazar akşamı bu senin en soğuk günü olacağı için Pazartesi günü de okullar tatil olabilir. Bunun sebebi buzlanma olacaktır. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye düşecek. Okul servisleri çıkamayabilirler. Bu tabii ki Pazar günü yeniden değerlendirilecektir."