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İstanbul'da pazartesi (24 Şubat) okullar tatil mi olacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen '3 güne dikkat' diyerek açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.02.2025 20:11
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Karın esir aldığı İstanbul'da şimdiden pazartesi günü için 'tatil' iddiası geldi. Bu gece, cumartesi ve pazar günleri kar yağışının devam edeceğini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen "İstanbul'da pazartesi (24 Şubat) okullar tatil mi olacak?" sorusuna yanıt verdi. Sıcaklığın -4 dereceye düşeceği ve buzlanma olacağına dikkat çeken Şen, "Okul servisleri çıkamayabilirler" diye konuştu.

İstanbul'da pazartesi (24 Şubat) okullar tatil mi olacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen '3 güne dikkat' diyerek açıkladı

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor. Sabah saatlerinde bazı bölgelerde bastıran kar yağışı kenti beyaza çevirirken, uyarılar ve alınan önlemler de peş peşe geliyor. Kent genelinde adeta 'kar alarmı'na geçilirken, yağışların hafta sonu boyunca devam edeceği öğrenildi.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Dün ve bugün okulların tatil edildiği İstanbul'da yeni bir kar tatili iddiası gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci ve veli daha şimdiden "İstanbul'da pazartesi (24 Şubat) okullar tatil mi olacak?" sorusuna yanıt aramaya başlarken; CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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KAR YAĞIŞI HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK

"Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Bu gece, yarın ve pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz" diyen Şen, açıklamasının devamında şunları söyledi;

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ORHAN ŞEN: PAZARTESİ GÜNÜ DE OKULLAR TATİL OLABİLİR

"Pazar akşamı bu senin en soğuk günü olacağı için Pazartesi günü de okullar tatil olabilir. Bunun sebebi buzlanma olacaktır. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye düşecek. Okul servisleri çıkamayabilirler. Bu tabii ki Pazar günü yeniden değerlendirilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
kar tatili İstanbul okul
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