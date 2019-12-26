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  4. İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Boğazından ve karnından bıçaklandı

İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Boğazından ve karnından bıçaklandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Tuzla’da dün akşam saatlerinde Çağrı B. isimli kişi, tartıştığı şahıs tarafından boğazından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan gencin tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Saldırgan şahıs polis tarafından yakalandı.

Tuzla Postane Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre Çağrı P. isimli genç ile bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile Çağrı B. karşısındaki şahıs tarafından boğazından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralı genç hastanede tedaviye alınırken polis saldırgan şahsı yakaladı.

ARKADAŞI ÇIKTI

Şahsın isminin D.E. olduğu, bıçakla saldırdığı Çağrı B. ile arkadaş olduğu ve aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle bıçakla saldırdığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
tuzla bıçaklama

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