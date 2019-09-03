Mynet Trend

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Mimar Sinan'ın 451 yıllık eseri yıkılıyor mu?

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

İstanbul Emekyemez Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan’ın 451 yıllık eseri Pir Mehmet Çeşmesi’nin bir bölümü iddiaya göre restorasyon yapılacağı gerekçesiyle yıkıldı. Yıkım anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yanıkkapı Sokakta bulunan Mimar Sinan tarafından yaptırılan 451 yıllık tarihi Pir Mehmet Çeşmesi’ne geçen cumartesi günü saat 13.00 sıralarında gelen biri şantiye sorumlusu 3 kişi, iddiaya göre tarihi çeşmede restorasyon yapılacağı gerekçesiyle çalışmalara başladı.

Tarihi çeşmenin duvarlarındaki taşların bir bölümünü levye ve çekiç darbeleriyle çıkartan işçiler çevredeki esnafın tepkisiyle karşılaştı. Esnafın durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler, bir süre sonra işçileri gözaltına aldı.

Öte yandan işçilerin tarihi çeşmenin duvarını yıkma anı, işçilerin polis tarafından götürülmesi bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TEK TEK TARİHİ ÇEŞMENİN TAŞLARINI ÇIKARMAYA BAŞLADILAR

Tarihi çeşmenin karşısındaki dükkanı işleten Mecit Ayördü, şunları söyledi:

"Cumartesi öğlen saat 1 sıralarında buraya kim olduğu belli olmayan bir yıkım ekibi geldi.

Burada tek tek tarihi çeşmenin taşlarını çıkarmaya başladılar. Hiç kimsenin bir bilgisi yok. Çevredeki esnaf arkadaşlar durum polis ekiplerine bildirdi. Karakoldan gelen ekipler inşaatı durdurdu.

Burası 450 yıllık bir çeşme Mimar Sinan eseri, işte netice bu. Daha önce burada hiçbir çalışma yapılmadı. Daha önce çeşmenin tabelası vardı 5-6 yıl önce o da çalındı, kimse araştırmadı.

Burada akşam ne olduğu belli değil. Dükkanın önünde oturuyorlar içki içiyorlar, burası çöpler içinde.

Tarihi eserlerimize sahip çıkmamız lazım burası virane bir halde. Turistler buraya kafileler halinde geliyorlar onlar da gördükleri bu manzara karşısında şaşırıyorlar”

(DHA)

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Dolandırıcının çorabından çıkanlar şoke etti!Dolandırıcının çorabından çıkanlar şoke etti!
Gören dönüp bir daha bakıyor...Gören dönüp bir daha bakıyor...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tarihi eser istanbul mimar sinan Pir Mehmet Çeşmesi

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Mustafa Cengiz'den Falcao itirafı

Mustafa Cengiz'den Falcao itirafı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversiteyi kazanan Derya'nın feci ölümü! Bu sabah kaydını yaptıracaktı

Üniversiteyi kazanan Derya'nın feci ölümü!

Hepsini bir bir anlattı! Öz kızını istismar edip fuhuşa zorlamış

Kan donduran olay! Öz kızını istismar edip fuhuşa zorlamış

14'ünde evlenip, 29'unda terk edilen 5 çocuklu annenin azmi

14'ünde evlenip, 29'unda terk edildi! 5 çocuklu annenin azmi

Dolandırıcının çorabından çıkanlar şoke etti!

Dolandırıcının çorabından çıkanlar şoke etti!

Dev salatalık görenleri şaşkına çeviriyor

Gören dönüp bir daha bakıyor...

Korkunç olay! Eve molotofkokteyli attı, eşi dışarı çıkınca pompalı tüfekle öldürdü

Eve molotofkokteyli attı, eşi dışarı çıkınca öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.