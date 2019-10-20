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İstanbul'da 'torpil' şakalaşması yürekleri ağza getirdi!

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 20.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

İstanbul E-5'te yol kenarında durduğu esnada şakalaşmak için yaktığı bir torpili, kendisinden kaçan arkadaşının üstüne attı. Torpil o esnada yoldan geçen halk otobüsünün altında patlarken genç, ikinci torpili ise egzozda patlattı.

İstanbul E-5 karayolunda Çağlayan mevkisinde 3 motosikletli, Edirne istikametine doğru seyretmeye başladı. Sürücülerden biri arkadaşlarına yorulduğunu iddia ederek yol kenarında durdu. Ardından motosikletli genç arkadaşını korkutmak için cebinden torpil çıkarttı. Gencin torpili yaktığını gören arkadaşı ise koşarak kaçmaya başladı. O esnada ise genç çakmakla saniyelerce torpili yakmaya çalıştı. Korkudan bariyerlerin diğer yanına kaçan arkadaşı ise onu kovalamaya başladı.

OTOBÜSÜN ALTINDA PATLADI

Motosikletli genç bir süre sonra çakmakla yaktığı torpili peşinden koştuğu arkadaşına doğru fırlattı. Karayoluna düşen torpil o esnada geçen halk otobüsünün altında patladı. Şaka uğruna yürekleri ağza getiren o genç, ardından da diğer bir torpili ise motosikletinin egzozunda yakarak patlattı.

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'POLİS GELİYOR' UYARISINA ALDIRIŞ ETMEDİ

E-5 karayolunda bu şekilde eğlenen genç, arkadaşlarının “polis geliyor” uyarısına rağmen üçüncü bir torpili de yakmaya çalıştı. Tüm bunları yaparken kahkahalara boğulan genç ve arkadaşları o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Torpil OTOBÜS E-5

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