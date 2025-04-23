İstanbul'da yaşanan deprem sonrası Fenerbahçe'nin yıldızı yalın ayakla dışarı kaçtı!

Diego Carlos’un eşi ve çocukları İstanbulda meydana gelen şiddetli deprem sonra evlerini yalın ayakla terk ettiler.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Meydana gelen deprem sonrası büyük korku yaşayan Diego Carlos ve ailesi bir süre güvenli bölgede sakinleşmeyi bekledi.

"BURADA ASIL DEPREM DAHA BÜYÜK VE 7’NİN ÜZERİNDE OLACAK"

Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bu deprem fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak." dedi ve olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.