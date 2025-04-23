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İstanbul'da yaşanan deprem sonrası Fenerbahçe'nin yıldızı yalın ayakla dışarı kaçtı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.04.2025 14:42
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Merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul ile çevresinde de hissedilen 6,2’lik deprem sonrası Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Carlos büyük korku yaşadı. İstanbul'da yaşadığı evden panik halinde dışarı çıkan Diego Carlos, akrabalarıyla birlikte evini ayakkabı bile giymeden terk etti.

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası Fenerbahçe'nin yıldızı yalın ayakla dışarı kaçtı!
Diego Carlos

Diego Carlos

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Diego Carlos’un eşi ve çocukları İstanbulda meydana gelen şiddetli deprem sonra evlerini yalın ayakla terk ettiler.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

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Meydana gelen deprem sonrası büyük korku yaşayan Diego Carlos ve ailesi bir süre güvenli bölgede sakinleşmeyi bekledi.

"BURADA ASIL DEPREM DAHA BÜYÜK VE 7’NİN ÜZERİNDE OLACAK"

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Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bu deprem fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak." dedi ve olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem fay hattı fenerbahçe
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