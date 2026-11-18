Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde dün saat 15.30 sıralarında bir iş hanının sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada saldırıya uğradı.

DHA

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen’e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Yamen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

19 KURŞUN BULUNDU

Olay yerinde 19 kurşun bulundu. Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

DHA

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENİN ALİBEYKÖYSPOR KULÜBÜ BAŞKANI OLDUĞU BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu tespit edildi.



(Öldürülen Ferhat Yamen)

80 MİLYON LİRALIK ANLAŞMZLIK

İddiaya göre ikili arasında yaklaşık 80 milyon lira değerindeki bir dükkan satışındaki anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. Halil F.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NDAN ALINDI

Cenaze otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ferhat Yamen’in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan bugün alındı. Yamen’in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Alibeyköy Veysel Karani Camii'nden kaldırılarak Hasdal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır