Liverpool-Chelsea finalini kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek

İstanbul'da 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.
Frappart, UEFA'nın erkekler için düzenlediği bir turnuvada maç yöneten ilk kadın hakem olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.
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