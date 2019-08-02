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Liverpool-Chelsea finalini kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek

FUTBOL HABERLERİ  | 02.08.2019 13:28 | Son Güncelleme

14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde Fransız kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak.

Liverpool-Chelsea finalini kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek

İstanbul'da 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Frappart, UEFA'nın erkekler için düzenlediği bir turnuvada maç yöneten ilk kadın hakem olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

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Stephanie Frappart' Liverpool-Chelsea finali istanbul cüneyt çakır

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