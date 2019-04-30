İstanbul'dan 8 saat uzaklıkta saklı cennet: Thassos Adası

“Öncelikle karayoluyla ulaşılabilecek Türkiye’ye en yakın Yunan adası olduğundan, macera ve keyif dolu bir tatile hazır olun. Aşağıdaki ulaşım haritasını takip ederek Thassos‘un enfes koylarına, ve leziz yemeklerine kendinizi bırakabilirsiniz... Thassos Gezi Rehberi Son bir kaç yıldır Türklerin favori rotası Thassos Adası… Yaklaşık 100 km’lik sahil şeridi ile bir çok plajı burada bulabiliyorsunuz. Adanın her yerinde size farklı güzellikler sunan plajlar bulunuyor. Ulaşım için uçak biletine ihtiyacınız yok. Aracınıza 70 Euro‘luk bir yeşil sigorta, uluslararası ehliyet ve Schengen vizeniz ile yolculuğa çıkabilirsiniz. Ehliyetinizi yenilemeden giderseniz, Yunanistan kapısından geri çevrilebilirsiniz; buna dikkat edin. Risk almak istemiyorsanız, er ya da geç değiştireceğiniz yeni ehliyetinizle yola koyulun. 1. Thassos Ulaşım İstanbul’dan İpsala Sınır Kapısı’na doğru yola çıkarak Keramoti’ye ulaşıyorsunuz. Yolculuk yaklaşık 5 saat sürüyor. Sınır kapısında en az 1 saat kadar bekleyebiliyorsunuz. Keramoti’den Thassos Limenas’a feribotla kısa bir yolculuk yine 1 saat kadar sürüyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü İşte en çok görülmek istenen 10 yer Süphan Dağı'nın suya yansıyan güzelliği hayranlık uyandırdı

2. Thassos Konaklama Konaklama için birçok alternatifiniz var. Thassos'un herhangi bir bölgesinde konaklayıp. Arabayla tüm koyları gezebilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken nokta konaklamayı erkenden ayarlamak. Erken rezervasyon yaptığınız takdirde sezon fiyatından çok daha uyguna konaklayabilirsiniz. 3. Thassos Plajlar Thassos gezisinde göreceksiniz ki, burada birçok plaj ve tesis var. Şimdi hepsi hakkında tek tek faydalı bilgiler verelim. Psili Ammos Servis ve yemekleri bakımından gerçekten çok keyif alabileceğiniz bir plaj. Çoğunlukla gençler bulunuyor. İçinde aynı zamanda güzel de bir barı var. Sakinlik ve sadeliğinin yanısıra, nefis bir denizi var. Ayrıca restoranın üst katı tesis olduğundan, konaklama imkanı da sunuyor. Kalmadan evvel oda fiyatı almanızı öneririz. La Scala Beach Limenas merkeze sadece 2,5 km uzaklığında ve Çeşme Beach‘lerini aratmayacak kalitede bir plaj. Lüks arıyorsanız, Thassos adasında en organize ve en iyi beach burası diyebiliriz. Yemekleri güzel, akşamları ise lounge bar’a dönüşen bir plaj. Girişi ücretsiz. Yediğinizi ödeyerek şezlonglardan da ücretsiz faydalanıyorsunuz. Bir de loca bölümleri mevcut.