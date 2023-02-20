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  4. İstanbul depremi gündemdeyken Armağan Çağlayan isyan etti! "İstanbul'da oturduğum evi kontrol ettirmek için defalarca belediyeye başvurdum..."

İstanbul depremi gündemdeyken Armağan Çağlayan isyan etti! "İstanbul'da oturduğum evi kontrol ettirmek için defalarca belediyeye başvurdum..."

20.02.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra İstanbul depremi de gündemde. Konutların depreme dayanıklı olup olmadığının kontrol edilmesine dair açıklamalar yapılırken Armağan Çağlayan belediyeden aldığı yanıta isyan etti.

İstanbul depremi gündemdeyken Armağan Çağlayan isyan etti! "İstanbul'da oturduğum evi kontrol ettirmek için defalarca belediyeye başvurdum..."

Kahramanmaraş ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından İstanbul'da binaların depreme karşı dayanıklılığı da gündeme geldi. İstanbul'da İBB tarafından binaların dayanıklılığını ölçmek için hızlı taramayla hasar tespiti yapılmaya başlandı ve başvurular da arttı.

Bu konuya dair pek çok vatandaş harekete geçerken Armağan Çağlayan bir paylaşım yaparak isyan etti.

İstanbul'da oturduğu evin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda daha önce başvuru yaptığını söyledi.

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Çağlayan paylaşımında, "Bir de şöyle bir şey var. İstanbul'da oturduğum evi kontrol ettirmek için defalarca belediyeye başvurdum. Her seferinde aynı yanıtı aldım: '1999 depreminden sonra yapılan binalar sağlam, onları kontrol etmiyoruz!' Ve kontrol ettirmeyi başaramadım" dedi.


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