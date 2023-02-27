İstanbul depremi uyarıları korkuttu! Ünlüler evlerini kontrol ettirse de rahat değil... O semte ilgi arttı

Türkiye'de büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depremi sonrası olası İstanbul depremi de konuşulmaya başlandı. Korkutan açıklamaların ardından ünlü isimler evlerini kontrol ettirse de rahat değil...

Ünlü isimler Beykoz ve İstinye'de bulunan bazı ünlü sitelerden kaçış planları Bazı isimler Sarıyer bölgesinden villa bakmaya çoktan başladı. Takvim'in haberine göre; ünlülerin ilk tercihleri ise ilçenin Bahçeköy, Zekeriyaköy, Uskumruköy ve Demirciköy gibi tenha bölgeler.

EVLERİNİ KONTROL ETTİRMEK YETMEDİ

Engin Altan Düzyatan, Arda Turan, Bengü, Caner Erkin, Berkay, Erkan Petekkaya, Burak Özçivit ve Şafak Sezer gibi ünlü isimler, evlerine kontrol yaptırsalar da ev arayışına da girmiş...

Sarıyer'in köy kısımlarında yeni villalara bakan bazı ünlüler, taşınma hazırlıklarına girmiş bile.



