MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İstanbul depremi uyarıları korkuttu! Ünlüler evlerini kontrol ettirse de rahat değil... O semte ilgi arttı

İstanbul depremi uyarıları korkuttu! Ünlüler evlerini kontrol ettirse de rahat değil... O semte ilgi arttı

27.02.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından olası İstanbul depremi de konuşulmaya başlandı. Bazı ünlü isimler evlerini kontrol ettirse de rahat değil. Engin Altan Düzyatan, Arda Turan, Burak Özçivit gibi isimler Sarıyer’in ‘Köy’ kısımlarında yapılan yeni villalara yerleşme planı yapıyor.

İstanbul depremi uyarıları korkuttu! Ünlüler evlerini kontrol ettirse de rahat değil... O semte ilgi arttı

Türkiye'de büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depremi sonrası olası İstanbul depremi de konuşulmaya başlandı. Korkutan açıklamaların ardından ünlü isimler evlerini kontrol ettirse de rahat değil...

Ünlü isimler Beykoz ve İstinye'de bulunan bazı ünlü sitelerden kaçış planları Bazı isimler Sarıyer bölgesinden villa bakmaya çoktan başladı. Takvim'in haberine göre; ünlülerin ilk tercihleri ise ilçenin Bahçeköy, Zekeriyaköy, Uskumruköy ve Demirciköy gibi tenha bölgeler.

engin-altan-duzyatan-barbaroslar-dizisinden-14981429_5067_amp

EVLERİNİ KONTROL ETTİRMEK YETMEDİ

Engin Altan Düzyatan, Arda Turan, Bengü, Caner Erkin, Berkay, Erkan Petekkaya, Burak Özçivit ve Şafak Sezer gibi ünlü isimler, evlerine kontrol yaptırsalar da ev arayışına da girmiş...

MANŞET---Magazin-1

Sarıyer'in köy kısımlarında yeni villalara bakan bazı ünlüler, taşınma hazırlıklarına girmiş bile.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel gece için 3 elbise! Kum saati fiziğini vurgulamak için...Özel gece için 3 elbise! Kum saati fiziğini vurgulamak için...
Son haliyle ağızları açık bıraktıSon haliyle ağızları açık bıraktı
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı bakın kiminle evliymiş! Eşi de ünlü çıktıKızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı bakın kiminle evliymiş! Eşi de ünlü çıktı
Anahtar Kelimeler:
Arda Turan Burak Özçivit Engin Altan Düzyatan ele

En Çok Okunan Haberler

Son düdük çaldı, oyuncularıyla vedalaştı! İstifa depremi...

Son düdük çaldı, oyuncularıyla vedalaştı! İstifa depremi...

AFAD Başkanı Sezer açıkladı! Depremde can kaybı 44 bin 374

AFAD Başkanı Sezer açıkladı! Depremde can kaybı 44 bin 374

2 il için korkutan deprem tahmini! 'Şehrin yüzde 60-70'ini bırakmaz'

2 il için korkutan deprem tahmini! 'Şehrin yüzde 60-70'ini bırakmaz'

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Karşı koymama rağmen...'

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Karşı koymama rağmen...'

Verilen rapora isyan etti! "Bu bina hafif hasarlı olabilir mi?"

Verilen rapora isyan etti! "Bu bina hafif hasarlı olabilir mi?"

Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı!

Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı!

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.