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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

04.02.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13.20 -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'de Prof.

13.20
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'de Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılış törenine katılacak.

11.00/17.30
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin Dolmabahçe Sanat Galerisi'ndeki açılışına katılacak, Rusya Federasyonu Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky'yi kabul edecek.

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İstanbul Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:23
İkindi
16:05
Akşam
18:31
Yatsı
19:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
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