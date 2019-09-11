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İstanbul Havalimanı'nda 355 metre uzunluğunda 93 adet işlenmiş yılan derisi ele geçirildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 11.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir yolcunun bagajında toplam uzunluğu 355 metre olan 93 adet işlenmiş yılan derisi yakalandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Suudi Arabistan Havayollarına ait uçakla İstanbul'a geleceği belirlenen Endonezya uyruklu yolcu "Hava Takip Sistemi" üzerinden gözetim altına alındı.

ŞÜPHELİ YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ

Uçak havalimanına iniş yaptığı sırada uçakla birlikte taşınan valizler, yolcu salonuna transfer edilmek üzere bantlara alınmadan önce mobil x-ray cihazıyla tarandı. Taramada riskli yolcuya ait iki valizde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Şüpheli, valizleriyle gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattan geçerek Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu.

TOPLAM UZUNLUĞU 355 METRE

Valizlerde farklı boy ve ebatlarda toplam uzunluğu 355 metre olan 93 adet işlenmiş yılan derisi ele geçirildi.

"Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" kapsamında ticareti yasak olan, 32 kilogram ağırlığındaki yılan derilerinin gümrüklenmiş değerinin 320 bin lira olduğu belirlendi.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul havalimanı yılan derisi

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