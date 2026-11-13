İstanbul için peş peşe uyarılar! Önce 90 kilometrelik lodos, ardından sağanak

İstanbul'da etkisini gösteren lodos, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluşurken bazı vapur seferleri iptal edildi, metro ulaşımında da aksamalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaparken Valilik ve AKOM, fırtınanın bugün etkisini artıracağı konusunda vatandaşları uyardı.

İSTANBUL'DA LODOS SAATTE 90 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre lodosun, cuma sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının saatte 60 ila 90 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgarın cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı hatlardaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.

İptal edilen seferler arasında Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Adalar Ring Hattı ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer hatları da bulunuyor.

Ayrıca Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar hattında seferlerin güzergahı geçici olarak değiştirildi. Seferlerin Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar güzergahlarında gerçekleştirileceği bildirildi.

İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Kasım'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Uyarı verilen iller şöyle sıralandı:

İstanbul

Balıkesir

Bursa

Bilecik

Çanakkale

Edirne

Kırklareli

Kocaeli

Yalova

Sakarya

Tekirdağ

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKOM'DAN DA FIRTINA UYARISI

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte güneyli yönlerden esen lodosun cuma günü erken saatlerden itibaren kısa süreli kuvvetli hamlelerle fırtınaya dönüşeceğini duyurdu.

Rüzgarın hızının saatte 60 ila 90 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken fırtınanın cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedildi. AKOM, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

BURSA'DA MERCEKSİ BULUTLAR GÖRÜLEBİLİR

Lodosun etkisiyle Bursa çevresinde altocumulus lenticularis olarak adlandırılan merceksi bulutların görülmesi bekleniyor. Özellikle dağlık bölgelerde oluşabilen bu bulutlar, merceği andıran görünümleriyle dikkat çekiyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 7 DERECE DÜŞECEK

İstanbul'da hafta sonuyla birlikte hava koşullarında değişiklik bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 7 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın ardından batı bölgelerden giriş yapması beklenen yeni yağışlı hava dalgasının gök gürültülü sağanakla etkili olacağı öngörülüyor.

Hafta sonu yağışların yurt genelinde etkisini göstermesi beklenirken vatandaşların güncel Meteoroloji ve yerel yönetim uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.