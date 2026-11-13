Outlook çöktü mü, Microsoft 365 neden açılmıyor? Microsoft'tan açıklama geldi

Microsoft'un Outlook ve Microsoft 365 hizmetlerinde yaşanan geniş çaplı kesinti, dünya genelindeki kullanıcıları etkiledi. 12 Kasım Perşembe günü başlayan erişim sorunları, 13 Kasım Cuma sabahı itibarıyla da tam olarak giderilemedi.

Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector'a göre ABD'de Outlook için yapılan sorun bildirimleri, 12 Kasım'da bir ara 130 bini aştı. Bu rakam etkilenen toplam kullanıcı sayısını değil, platforma iletilen sorun bildirimlerini ifade ediyor.

Microsoft ise yaşanan kesintinin altyapısındaki bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ? MICROSOFT 365'TE ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Evet, Microsoft 365 ve Outlook hizmetlerinde geniş çaplı erişim sorunları doğrulandı.

Microsoft'un resmi hizmet durumu kayıtlarına göre sorun, özellikle şirketin bulut tabanlı e-posta altyapısı Exchange Online'ı etkiliyor.

Bu nedenle bazı kullanıcılar Outlook üzerinden e-posta hesaplarına bağlanamıyor. E-posta gönderimi ve tesliminde gecikmeler de yaşanabiliyor.

Microsoft, sorunun yalnızca Outlook ile sınırlı kalmadığını, Exchange Online'a bağımlı diğer Microsoft 365 özelliklerinde de aksamalara neden olduğunu doğruladı.

Ancak bu durum Microsoft'un bütün hizmetlerinin veya tüm özelliklerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği anlamına gelmiyor.

MICROSOFT 365 VE OUTLOOK NEDEN AÇILMIYOR?

Microsoft, kesintinin nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, birden fazla bölgedeki altyapısında bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kaldığını bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre devre dışı kalan sunucuların iş yükünün diğer sunuculara aktarılması, kalan altyapı üzerindeki yükü artırdı.

Microsoft, bazı sunucuların otomatik sağlık kontrollerinden geçemediğini ve bu nedenle kullanılamaz hale geldiğini belirledi.

Daha sonraki incelemelerde, etkilenen sunucularda güvenli bağlantılar oluşturulmasını sağlayan bir işlemin aşırı yük altında yanıt veremez hale geldiği tespit edildi.

Şirket, sorunun tamamen giderilmesi için altyapıdaki bağlantı ve trafik yönetimi süreçleri üzerinde çalışıyor.

MICROSOFT'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: SORUN DÜZELDİ Mİ?

Microsoft'un 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 07.12'de yayımladığı durum güncellemesine göre erişim sorunu henüz tamamen giderilemedi.

Şirket, bazı bölgelerde uygulanan teknik müdahalelerin ardından kısmi iyileşme gözlemlendiğini açıkladı.

Ancak Microsoft, bu müdahalelerin henüz kalıcı bir düzelme sağlamadığını belirtti.

Şirketin yürüttüğü çalışmalar arasında bağlantı trafiğinin farklı sunuculara yönlendirilmesi, trafik yönetimi ayarlarının değiştirilmesi ve belirli bağlantı türlerine yönelik geçici sınırlamalar bulunuyor.

Microsoft, sistemlerin kararlılığını artırmak amacıyla alternatif müdahale yöntemlerini de değerlendiriyor.

MICROSOFT TEAMS VE COPILOT DA ÇÖKTÜ MÜ?

Outlook ve Microsoft 365'teki sorunlar, şirketin diğer hizmetlerinin bazı özelliklerine de yansıdı.

Microsoft'un resmi hizmet durumu bildirimine göre kesintiden etkilenebilecek hizmetler arasında Microsoft Teams, Microsoft 365 Copilot, Microsoft Planner, Microsoft To Do ve SharePoint Online da bulunuyor.

Teams tarafında özellikle takvim, toplantı planlama ve davet işlemleri sorun yaşayabiliyor.

Bununla birlikte Microsoft, Teams'in toplantılara katılma, grup sohbetleri ve kanal mesajları gibi temel işlevlerinin büyük bölümünün kesintiden etkilenmediğini belirtiyor.

Microsoft 365 Copilot'ta ise bazı kullanıcılar sohbet ekranını açmakta veya yanıt almakta sorun yaşayabiliyor. Ayrıca Copilot'un e-posta, takvim ve dosyalar gibi iş verilerine erişimi de aksayabiliyor.

SharePoint Online'da doğrudan depolanan dosyalara erişim ise Microsoft'un açıklamasına göre çalışmaya devam ediyor.

OUTLOOK'TA E-POSTALAR NEDEN GELMİYOR VE GİTMİYOR?

Microsoft'un resmi açıklamasına göre Exchange Online'daki bağlantı sorunları, kullanıcıların posta kutularına erişmesini engelleyebiliyor.

Outlook'un web sürümü, masaüstü uygulamasının kullandığı bazı bağlantı yöntemleri ve Exchange ActiveSync üzerinden gerçekleştirilen işlemler sorundan etkilenebiliyor.

Şirket, e-posta tesliminde gecikmeler yaşanabileceğini de doğruladı.

Bu nedenle Outlook'ta e-postaların yüklenmemesi veya gönderilen mesajların karşı tarafa gecikmeli ulaşması, Microsoft'un açıkladığı hizmet kesintisiyle bağlantılı olabilir.

Ancak her e-posta sorununun bu kesintiden kaynaklandığını söylemek mümkün değil.

MICROSOFT'A SİBER SALDIRI MI DÜZENLENDİ?

Microsoft, 13 Kasım'da yayımladığı hizmet durumu bildiriminde, yaşanan kesintinin kötü amaçlı faaliyetlerden kaynaklandığını gösteren bir bulgu bulunmadığını açıkladı.

Şirketin incelemelerinde öne çıkan teknik sorunlar, sunucuların yanıt veremez hale gelmesi ve bağlantı trafiğinin altyapı üzerinde oluşturduğu dengesizlikler oldu.

Bu nedenle mevcut resmi bilgiler, kesintinin bir siber saldırı sonucu meydana geldiği iddiasını doğrulamıyor.

OUTLOOK VE MICROSOFT 365 NE ZAMAN DÜZELECEK?

Microsoft, Outlook ve Microsoft 365 hizmetlerindeki erişim sorunlarının tamamen ne zaman giderileceğine ilişkin kesin bir saat açıklamadı.

Şirket, sunucuların yeniden hizmete alınması ve altyapı üzerindeki yükün dengelenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı bölgelerde kısmi iyileşme bildirilmiş olsa da bunun bütün kullanıcılar için tam erişim sağlandığı anlamına gelmediği belirtiliyor.

Dolayısıyla Outlook veya Microsoft 365'in belirli bir saatte kesin olarak normale döneceği yönünde doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

MICROSOFT 365 VE OUTLOOK ERİŞİM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Outlook veya Microsoft 365'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar öncelikle Microsoft'un resmi hizmet durumu sayfasını kontrol edebilir.

Microsoft hizmet durumu sayfası üzerinden şirketin hizmetlerinde bilinen bir kesinti bulunup bulunmadığı takip edilebiliyor.

Kurumsal Microsoft 365 yöneticileri ise Microsoft 365 yönetim merkezindeki Hizmet Durumu bölümünden kuruluşlarını etkileyen sorunlarla ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyor.

Sorun Microsoft'un sunucu altyapısından kaynaklanıyorsa, uygulamayı yeniden başlatmak veya cihazın internet bağlantısını değiştirmek kesintiyi tek başına gidermeyebilir.

Bu durumda Microsoft'un hizmeti yeniden kullanılabilir hale getirmesi gerekiyor.

MICROSOFT 365 NEDİR, NE İŞE YARAR?

Microsoft 365, Microsoft'un e-posta, belge hazırlama, iletişim, dosya paylaşımı ve ekip çalışması gibi ihtiyaçlar için sunduğu uygulama ve bulut hizmetlerini bir araya getiren abonelik tabanlı hizmet ailesidir.

Microsoft 365 kapsamında Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams ve OneDrive gibi uygulama ve hizmetler bulunabiliyor.

Outlook e-posta ve takvim yönetiminde kullanılırken Teams, mesajlaşma, çevrim içi toplantı ve ekip çalışması için kullanılıyor.

Bu nedenle Microsoft 365 altyapısında yaşanan geniş çaplı bir sorun, yalnızca bireysel kullanıcıları değil, bu hizmetlerden yararlanan şirketlerin ve kamu kurumlarının iş süreçlerini de etkileyebiliyor.

OUTLOOK VE MICROSOFT 365 HAKKINDA MERAK EDİLENLER

OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Microsoft, Outlook ve Exchange Online altyapısını etkileyen geniş çaplı erişim sorunlarını doğruladı. Ancak kesinti bütün kullanıcıların hizmete erişemediği anlamına gelmiyor.

MİCROSOFT 365 NEDEN AÇILMIYOR?

Microsoft'un açıklamasına göre bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalması, kalan altyapı üzerindeki yükü artırarak bağlantı sorunlarına neden oldu.

OUTLOOK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Microsoft, kesintinin tamamen giderileceği kesin bir saat açıklamadı. Teknik çalışmalar devam ediyor.

MİCROSOFT TEAMS'TE SORUN VAR MI?

Evet. Microsoft, Teams'in özellikle Exchange Online ile bağlantılı takvim ve toplantı planlama özelliklerinde sorunlar yaşanabileceğini açıkladı. Temel mesajlaşma ve toplantı işlevlerinin büyük bölümü ise çalışmaya devam ediyor.

OUTLOOK'TA NEDEN E-POSTA GELMİYOR?

Microsoft'un doğruladığı Exchange Online kesintisi nedeniyle bazı kullanıcılar posta kutularına bağlanmakta sorun yaşayabiliyor. E-posta tesliminde gecikmeler de oluşabiliyor.

MİCROSOFT 365 DÜZELDİ Mİ?

Microsoft'un 13 Kasım sabahındaki açıklamasına göre bazı bölgelerde kısmi iyileşme sağlandı ancak kesinti henüz tamamen giderilemedi.