İstanbul İçin Son Çağrı'dan yeni fragman! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat New York'ta

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranları yeni Netflix filmi İstanbul İçin Son Çağrı'yı heyecanla bekliyor. İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'taki bir havaalanında karşılaşan Mehmet ve Serin'in hikayesini anlatan İstanbul İçin Son Çağrı filminin fragmanına "İstanbul'da yapamayacağımız bir şeyler yapalım, bırak tadını çıkaralım" sözleri damga vurdu.

Gönenç Uyanık’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ filmde Mehmet'i, Beren Saat ise Selin karakterini canlandıracak. İkili heyecan ve tutku dolu bir maceraya atılacaklar.

14 YIL SONRA TEKRAR PARTNER OLDULAR!

Beren Saat bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih ederken Kıvanç Tatlıtuğ, Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde Aslan Soykan karakterine hayat veriyor.

İkili bu film sayesinde yıllar sonra tekrar partner oldu.





