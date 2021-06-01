İstanbul kontrollü normalleşmenin ilk gününe trafik yoğunluğuyla başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesi ve kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla trafikte yoğun bir yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Haziran ayı normalleşme tedbirleri" genelgesinin ardından yeniden hizmet vermeye başlayacak kafe, restoran, pastane gibi işletmeler hazırlıklarına başladı. Saat 07.00'den itibaren açılan işletmelerin müşteri ağırlamaya başladığı görüldü.

İş yeri sahipleri ve müşteriler, düşen vaka sayılarıyla birlikte tedbirlerin esnetilmesinden duydukları memnuniyeti belirtti.

Öte yandan, kademeli normalleşme sürecinin kent trafiğinde de yoğunluğa neden olduğu dikkati çekti.

Mesai saatinin yaklaşmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında araç yoğunluğu oluştu. Kentin bazı noktalarında görülen yağış da trafiğin artışında etkili oldu.