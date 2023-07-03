İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB LGS İstanbul lise taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

İstanbul lise taban puanları ile ilgili araştırmalar 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü hız kazandı. LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından MEB internet adresinde e-Okul sayfasından ya da herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilmektedir. Anadolu, Fen, İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Meslek Liseleri ve 2023 İstanbul lise taban puanları internette araştırılıyor. İşte, LGS İstanbul taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...

İSTANBUL LGS TABAN PUANLARI 2023

İstanbul LGS taban puanları tercih sürecinde işlem yapacak öğrenci ve veliler tarafından incelenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI, YÜZDELERİ, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI

Sıralama tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde şeklinde ilerlemektedir.

40075 FATİH Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 483,5498 0,29 494,774 0,04

39730 BEYLİKDÜZÜ Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 470,1466 1,03 492,7264 0,08

39738 BÜYÜKÇEKMECE Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 463,9219 1,51 481,9241 0,36

50015 KARTAL Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 456,4219 2,18 484,5691 0,27

71884 ATAŞEHİR Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 451,2328 2,69 479,3917 0,48

49886 MALTEPE Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 450,479 2,77 467,5841 1,23

50083 KÜÇÜKÇEKMECE Doğan Cüceloğlu Fen lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 448,4958 2,98 471,7683 0,91

50387 BAĞCILAR Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 444,2531 3,47 469,1365 1,11

50005 MALTEPE Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 442,6387 3,66 463,9765 1,51

40895 BAŞAKŞEHİR Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 442,3442 3,69 470,9336 0,98

49655 PENDİK Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 442,2778 3,7 493,4272 0,05

39817 SİLİVRİ Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 441,5789 3,78 470,7622 0,99

48702 BEYKOZ Beykoz Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 415,1728 7,43 453,9045 2,42

39699 ŞİLE Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 412,6223 7,82 458,2269 2,01

40026 KADIKÖY Atatürk Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce 488,2011 0,15 500 0,01

39816 ÜSKÜDAR Validebağ Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce 465,9492 1,34 481,5505 0,4

49728 ÜMRANİYE Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce 444,2067 3,47 468,2869 1,17

49302 BAHÇELİEVLER Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 410,2937 8,19 457,1899 2,11

50288 BEYLİKDÜZÜ Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 396,9415 10,47 434,253 4,7

50392 ŞİLE Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 354,6363 19,33 395,9858 10,64

39772 KARTAL Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 446,8046 3,18 462,7393 1,61

40056 BAKIRKÖY Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 441,1553 3,84 471,2967 0,96

50151 BEŞİKTAŞ Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 438,8479 4,12 456,057 2,21

49281 ÜSKÜDAR Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 434,7277 4,63 482,9747 0,32

50226 TUZLA Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 434,1855 4,71 468,8402 1,13

49657 MALTEPE Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 433,3619 4,81 446,8633 3,16

50543 BEYLİKDÜZÜ Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 433,3234 4,82 462,3 1,65

50748 BAYRAMPAŞA Suat Terimer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 432,9406 4,87 454,2969 2,39

49282 ÜSKÜDAR Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Almanca 432,3942 4,94 456,5838 2,16

50675 BAKIRKÖY Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 428,5344 5,45 440,8453 3,88

40209 EYÜPSULTAN Eyüpsultan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 425,8537 5,82 454,15 2,4

50601 ÜSKÜDAR Üsküdar Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 425,8018 5,83 450,8748 2,73

50499 KÜÇÜKÇEKMECE Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 424,5035 6,02 448,3467 3,01

50770 BAKIRKÖY Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 423,5434 6,16 442,818 3,64

50311 BÜYÜKÇEKMECE Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 423,3732 6,19 452,6743 2,55

50482 TUZLA Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 422,9612 6,24 442,0562 3,73

39922 ÜSKÜDAR Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 422,9605 6,24 456,9703 2,13

50784 BEYOĞLU Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 422,4285 6,32 460,051 1,83

50362 PENDİK Pendik Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 421,9244 6,39 437,897 4,23

50046 BAHÇELİEVLER Dede Korkut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 417,9303 7,01 441,6814 3,77

39764 GAZİOSMANPAŞA Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 417,883 7,02 433,7079 4,77

39763 GAZİOSMANPAŞA Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Almanca 414,4196 7,54 425,1461 5,92

50145 AVCILAR Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 413,5478 7,68 433,0759 4,85

40011 ÜMRANİYE Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 413,0907 7,75 460,2569 1,82

50066 BAKIRKÖY Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 412,9057 7,78 423,3942 6,18

49661 KÜÇÜKÇEKMECE Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 412,8222 7,79 438,8772 4,12

50666 PENDİK Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 412,6206 7,82 433,9472 4,74

50026 ATAŞEHİR Habire Yahşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 412,2247 7,88 426,6657 5,71

49275 PENDİK Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 409,0626 8,39 433,1981 4,83

49720 SARIYER Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 408,5927 8,47 436,9546 4,35

49843 ÇEKMEKÖY Özden Cengiz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 408,2485 8,53 442,5075 3,68

40100 KAĞITHANE Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 407,033 8,74 445,2421 3,35

39735 ESENYURT Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 406,4101 8,84 445,9844 3,27

40145 ZEYTİNBURNU Borsa Zeytinburnu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 405,804 8,94 445,8312 3,28

39695 GÜNGÖREN Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 404,8832 9,09 434,8851 4,61

40101 KAĞITHANE Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Almanca 404,1547 9,22 414,982 7,46

39784 GAZİOSMANPAŞA Mevlana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 402,286 9,54 465,483 1,38

50315 BAYRAMPAŞA Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 401,3807 9,69 430,9318 5,13

39806 KÜÇÜKÇEKMECE Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 400,2473 9,89 412,7848 7,8

49782 BAĞCILAR Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 399,0413 10,1 443,6114 3,54

39798 SANCAKTEPE Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 398,7121 10,15 440,4648 3,92

50449 BEYKOZ Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Almanca 397,983 10,28 413,1016 7,74

50323 SULTANBEYLİ Aziz Sancar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 397,8382 10,3 438,1388 4,2

50448 BEYKOZ Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 395,1367 10,78 421,4883 6,46

49560 KÜÇÜKÇEKMECE Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 394,4038 10,92 428,3167 5,48

39819 SİLİVRİ Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 393,4813 11,09 441,6372 3,77

50154 ÜSKÜDAR Çamlıca Kız Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 393,2465 11,13 442,0726 3,73

40027 SULTANGAZİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 391,8472 11,37 423,8291 6,12

50193 BAĞCILAR Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 391,0922 11,51 434,5779 4,66

40204 BAŞAKŞEHİR Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 390,4423 11,63 424,506 6,02

49379 SARIYER Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 389,4875 11,82 413,9788 7,61

49759 ÜSKÜDAR Kandilli Kız Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 385,7239 12,55 420,9916 6,54

49388 ARNAVUTKÖY Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 385,6033 12,57 450,375 2,79

41388 ESENLER İbrahim Turhan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 380,4593 13,59 427,2432 5,63

49270 ÇATALCA Çatalca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 380,2507 13,63 431,0464 5,11

40256 KADIKÖY Erenköy Kız Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 378,2777 14,03 455,3486 2,28

50360 SARIYER Ali Akkanat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 375,1241 14,69 435,9358 4,48

39690 FATİH Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca 494,774 0,04 500 0,01

40059 BEYOĞLU Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Fransızca 494,774 0,04 500 0,01

39896 BEŞİKTAŞ Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca 493,4272 0,05 498,0273 0,02

39897 BEŞİKTAŞ Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 492,7264 0,08 500 0,01

39910 FATİH Cağaloğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca 484,5187 0,27 493,4272 0,05

40188 ÜSKÜDAR Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 480,9362 0,41 491,4545 0,09

50549 BEŞİKTAŞ Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 477,0763 0,59 491,0921 0,1

49436 KADIKÖY Kadıköy Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 475,6106 0,68 486,8538 0,19

40928 ÜSKÜDAR Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca 472,0467 0,9 480,3882 0,44

40155 ÜSKÜDAR Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 471,6526 0,93 480,7583 0,42

49834 FATİH Vefa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 471,1753 0,96 490,1405 0,11

50823 BEŞİKTAŞ Beşiktaş Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 467,8489 1,21 481,9153 0,36

50738 FATİH Pertevniyal Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 467,7814 1,21 483,2627 0,3

39694 KARTAL Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 464,198 1,49 486,1536 0,22

39693 KARTAL Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Fransızca 463,2557 1,56 474,7692 0,73

39682 BAHÇELİEVLER Adnan Menderes Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 460,051 1,83 479,0074 0,5

49336 FATİH Şehremini Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 459,4348 1,9 467,5841 1,23

50603 BEŞİKTAŞ Atatürk Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 457,6252 2,06 481,6278 0,38

49780 FATİH Çemberlitaş Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 455,4088 2,27 469,8285 1,05

49648 ŞİŞLİ Nişantaşı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 449,3851 2,89 466,147 1,33

39697 BAHÇELİEVLER Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 445,2808 3,34 464,6566 1,45

39698 BAHÇELİEVLER Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca 443,2679 3,58 464,2641 1,48

49394 BAKIRKÖY Yeşilköy Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 440,6002 3,9 464,89 1,42

49821 ZEYTİNBURNU Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 439,5493 4,03 463,7329 1,53

40091 KARTAL Kartal Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca 439,253 4,07 463,2557 1,56

50817 ŞİŞLİ Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 438,3839 4,17 455,1213 2,3

40092 KARTAL Kartal Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 437,2334 4,32 469,0618 1,12

49779 ŞİŞLİ Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca 436,2649 4,44 464,9228 1,42

41000 ZEYTİNBURNU Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca 435,3843 4,55 452,6734 2,55

50373 KADIKÖY Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 429,8308 5,28 458,6353 1,96

50435 KADIKÖY Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 425,365 5,89 469,1277 1,11

49758 ZEYTİNBURNU Adile Mermerci Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 423,2068 6,21 438,7491 4,13

50640 KADIKÖY Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca 421,2169 6,5 445,8098 3,29

40200 ŞİŞLİ Şişli Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 413,3383 7,71 436,8203 4,37

50488 BEYOĞLU Beyoğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 407,4223 8,67 438,458 4,17

40782 GÜNGÖREN Güngören Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 422,6747 6,28 469,4152 1,09

39884 KADIKÖY Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 420,4169 6,62 461,8734 1,69

50481 FATİH Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 407,2677 8,69 449,0163 2,93

50515 PENDİK Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 404,8346 9,1 468,7784 1,14

39805 SULTANBEYLİ Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 393,6526 11,05 469,8285 1,05

49792 ÜSKÜDAR Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 388,8718 11,93 420,3919 6,63

39829 BAŞAKŞEHİR Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 385,2342 12,64 444,8372 3,4

50834 BAHÇELİEVLER 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 382,4745 13,18 399,3305 10,05

50113 BAŞAKŞEHİR Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 379,6161 13,76 444,4698 3,44

49433 PENDİK Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 378,567 13,97 438,284 4,18

49666 PENDİK Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 376,242 14,45 435,2031 4,58

39795 ZEYTİNBURNU Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 374,2311 14,87 449,499 2,87

50654 BAHÇELİEVLER Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 371,895 15,36 436,6907 4,38

50425 BAYRAMPAŞA Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 367,6709 16,28 418,1288 6,98

39684 ÜMRANİYE Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 367,5949 16,3 450,8105 2,74

49251 SANCAKTEPE Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 367,2298 16,38 437,2334 4,32

39987 ÜSKÜDAR Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 365,9544 16,67 454,6918 2,35

50082 FATİH Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) İngilizce 362,568 17,43 437,5348 4,28

49244 BAYRAMPAŞA Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 361,5662 17,67 412,5162 7,84

39767 KARTAL Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 358,9887 18,28 439,4263 4,05

50244 BAYRAMPAŞA Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 356,8781 18,78 400,9294 9,77

65540 ÜMRANİYE Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 354,6974 19,32 399,8502 9,96

50022 AVCILAR Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 353,3091 19,64 467,8804 1,2

49243 ESENLER Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 351,1167 20,19 418,8319 6,87

41015 BAŞAKŞEHİR TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 351,1122 20,19 378,605 13,96

40827 SULTANBEYLİ Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 350,6681 20,29 392,9055 11,19

49940 ESENYURT Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 348,1466 20,94 432,1214 4,97

49690 ATAŞEHİR Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 347,2452 21,18 395,4609 10,73

40069 TUZLA Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 342,3801 22,45 400,9382 9,77

39802 ÇEKMEKÖY Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 342,3238 22,47 423,3819 6,18

40839 ARNAVUTKÖY Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 342,1121 22,52 437,897 4,23

49770 TUZLA Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 341,4845 22,69 391,2312 11,48

49257 GAZİOSMANPAŞA Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 338,2478 23,59 404,2149 9,21

49292 ATAŞEHİR Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 336,3777 24,11 437,2896 4,31

65487 SULTANBEYLİ Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 334,3643 24,69 369,3452 15,91

50470 SULTANBEYLİ Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 333,966 24,8 395,4731 10,73

49562 MALTEPE Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 333,1251 25,05 394,4023 10,92

49299 ARNAVUTKÖY İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 332,9082 25,11 416,4501 7,23

49812 BÜYÜKÇEKMECE Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 331,4243 25,55 427,6992 5,57

40174 BAKIRKÖY Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 331,3839 25,56 390,8249 11,56

49662 FATİH Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 331,128 25,64 401,719 9,63

49937 ÜMRANİYE Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 329,9706 25,99 393,0068 11,17

40843 SANCAKTEPE Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 328,3951 26,47 391,0824 11,51

49585 BAĞCILAR Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 324,0135 27,85 453,1217 2,5

40842 KAĞITHANE Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 323,3173 28,07 395,1687 10,78

50589 KÜÇÜKÇEKMECE TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 322,2452 28,41 394,027 10,99

50135 EYÜPSULTAN Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 320,1157 29,1 397,8028 10,31

50522 SARIYER Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 318,6934 29,57 404,99 9,08

50508 KAĞITHANE Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 318,3795 29,67 417,3254 7,1

39797 BEŞİKTAŞ Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 316,0763 30,44 405,7087 8,96

40916 ZEYTİNBURNU Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 315,7267 30,56 384,6544 12,75

49589 MALTEPE Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 314,2231 31,07 411,3411 8,02

49918 BÜYÜKÇEKMECE Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 312,9001 31,53 390,9346 11,54

50074 SULTANGAZİ Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 310,6997 32,3 388,4989 12

40841 GAZİOSMANPAŞA Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 308,9401 32,93 381,1842 13,44

65485 BAHÇELİEVLER Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 307,3595 33,49 378,2507 14,03

41017 BEYLİKDÜZÜ Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 303,6475 34,86 408,6903 8,45

41058 MALTEPE Şehit Osman Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 294,4632 38,42 359,5432 18,15

49824 MALTEPE Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 294,0223 38,6 384,1387 12,85

50240 ÇEKMEKÖY Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 293,6918 38,74 400,1071 9,91

50187 ATAŞEHİR Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 290,5982 40,02 364,0235 17,1

40840 AVCILAR Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 290,0837 40,23 365,6772 16,73

40934 KARTAL Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 286,7208 41,67 396,3292 10,58

49312 GÜNGÖREN İzzet Ünver Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 285,2087 42,32 393,9642 11

40194 GAZİOSMANPAŞA Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 280,7122 44,32 378,2406 14,04

50509 ESENYURT Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 278,6488 45,27 382,9234 13,09

49289 EYÜPSULTAN Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 278,2174 45,48 335,3684 24,39

50322 SULTANGAZİ Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 277,6151 45,77 385,748 12,54

50320 ZEYTİNBURNU Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 269,1472 49,85 386,68 12,36

50289 ÜSKÜDAR Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) İngilizce 256,6565 56,46 383,6612 12,95

49375 BEYKOZ Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 254,3917 57,72 363,023 17,33

49410 BAĞCILAR Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 247,5271 61,73 370,1213 15,74

50442 BEYLİKDÜZÜ Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 245,3573 63,07 347,7344 21,05

40845 TUZLA Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 242,9137 64,57 341,1131 22,8

50757 KAĞITHANE Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 242,831 64,62 379,621 13,76

50319 EYÜPSULTAN Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 240,9796 65,79 364,8102 16,92

49686 ŞİLE Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 230,6797 72,6 352,4392 19,86

50702 ESENYURT İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 228,2465 74,26 408,9925 8,4

41113 BÜYÜKÇEKMECE Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 224,7744 76,63 337,1209 23,9

39981 ESENLER Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 223,4011 77,58 363,9449 17,12

49753 SİLİVRİ Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 217,6767 81,55 385,524 12,58

41016 BEYKOZ Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 213,1521 84,61 358,1982 18,46

40826 EYÜPSULTAN Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 196,5038 93,9 341,7539 22,62

49478 ŞİŞLİ Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 185,54 97,46 339,6759 23,19

39720 SİLİVRİ Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 178,1064 98,78 392,7062 11,22

40135 BEYLİKDÜZÜ Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 175,3355 99,1 305,458 34,2

50616 ŞİŞLİ Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 173,5712 99,27 305,9489 34,02

40844 SULTANGAZİ Mehmet Yaşar Kandemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 170,5406 99,49 308,3255 33,14

49938 ÇATALCA Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 169,286 99,56 337,2617 23,86

50478 KARTAL Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 475,4135 0,68 500 0,01

39883 KADIKÖY Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 464,89 1,42 479,9426 0,46

49591 ÜSKÜDAR Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 461,232 1,74 487,5748 0,18

50641 BAŞAKŞEHİR M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 454,3177 2,38 481,9464 0,35

39791 BEYOĞLU Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça 449,7866 2,84 477,9459 0,55

50642 BAŞAKŞEHİR M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça 444,8655 3,39 461,6941 1,7

49590 ÜSKÜDAR Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça 444,705 3,42 494,774 0,04

39882 KADIKÖY Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İspanyolca 440,7787 3,89 462,4226 1,64

50138 KADIKÖY Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 440,6467 3,9 478,842 0,51

50643 BAŞAKŞEHİR M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Rusça 440,353 3,93 458,3259 1,99

49592 ÜSKÜDAR Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Japonca 438,3106 4,18 479,2926 0,49

49441 GÜNGÖREN Güngören Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 431,4423 5,06 484,5187 0,27

50137 KADIKÖY Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İspanyolca 430,2614 5,22 455,8477 2,24

41028 FATİH Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 419,4573 6,77 456,2563 2,2

50139 KADIKÖY Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça 416,2176 7,27 452,3234 2,59

50437 SANCAKTEPE Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI İngilizce 414,1744 7,58 464,1743 1,5

40862 BAŞAKŞEHİR Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 409,8734 8,26 460,5266 1,8

41025 BAŞAKŞEHİR Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 409,0723 8,39 439,2608 4,07

39985 ÜSKÜDAR Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 408,3509 8,51 447,8536 3,06

49449 BEŞİKTAŞ Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Almanca 404,9395 9,09 439,5896 4,03

40781 FATİH Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça 403,1499 9,39 445,2722 3,35

50743 PENDİK Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 401,6738 9,64 450,734 2,75

50835 BAHÇELİEVLER 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI İngilizce 396,1708 10,61 455,9347 2,23

40783 PENDİK Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 394,7217 10,86 438,5542 4,15

40221 BAYRAMPAŞA Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 391,1046 11,5 423,4701 6,17

49822 ÜSKÜDAR Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 385,1959 12,65 452,9921 2,52

50742 PENDİK Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça 380,9093 13,5 436,6715 4,39

41027 ESENYURT Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 379,0198 13,88 441,1837 3,83

40220 ATAŞEHİR Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 375,3241 14,64 416,0321 7,3

40990 MALTEPE Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 374,4859 14,82 426,7885 5,69

41026 ESENLER Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 369,5242 15,88 424,0674 6,09

39986 ÜSKÜDAR Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça 366,4697 16,55 405,3621 9,02

65484 AVCILAR Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 360,0165 18,04 410,9176 8,09

49273 KÜÇÜKÇEKMECE Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 358,0522 18,5 439,7211 4,01

40175 BAKIRKÖY Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Fransızca 356,9078 18,77 387,3342 12,23

50836 BAHÇELİEVLER 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça 356,1054 18,97 382,3797 13,2

65552 BEYOĞLU Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi HAFIZLIK PROJESİ (İlahiyat Odaklı Program) Arapça 348,8571 20,75 446,1552 3,25

40940 MALTEPE Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 348,8402 20,76 414,1178 7,59

49274 KÜÇÜKÇEKMECE Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Çince 344,8993 21,79 422,1192 6,37

65488 ZEYTİNBURNU Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 325,1209 27,5 419,5385 6,75

65486 MALTEPE Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 318,7451 29,55 381,2676 13,42

40959 SARIYER Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 311,9368 31,86 368,7337 16,05

40981 ZEYTİNBURNU Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Farsça 174,3731 99,19 379,9652 13,69

49878 PENDİK Teknopark Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 459,2503 1,91 481,2325 0,4

50696 BEŞİKTAŞ Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 443,182 3,6 457,4037 2,09

50103 BEŞİKTAŞ Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 432,9278 4,87 446,1226 3,25

40921 ARNAVUTKÖY Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI İngilizce 420,6018 6,59 468,7697 1,14

50367 ŞİŞLİ Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 390,5497 11,61 436,3037 4,43

39811 ESENYURT Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 381,2194 13,43 415,2694 7,41

40941 ŞİLE Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 380,737 13,53 428,8743 5,4

49246 MALTEPE Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 375,3381 14,64 412,5473 7,83

40051 ŞİŞLİ Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 370,6411 15,63 427,4021 5,61

40965 ŞİLE Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 368,3474 16,13 410,3149 8,19

50497 BAYRAMPAŞA Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 366,976 16,43 387,2149 12,25

49509 ÜSKÜDAR Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 363,7127 17,17 428,5409 5,44

50772 BAĞCILAR Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI İngilizce 361,1452 17,77 400,8711 9,78

49725 PENDİK Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 359,1182 18,25 404,9927 9,08

72384 SARIYER Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 353,9755 19,49 440,9974 3,85

50190 ÜSKÜDAR Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI İngilizce 352,3021 19,9 404,8889 9,09

40111 AVCILAR Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 350,7672 20,27 377,7802 14,13

50304 ESENYURT Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 349,274 20,65 378,0927 14,07

39860 SULTANBEYLİ Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI İngilizce 346,5465 21,36 387,1455 12,26

49997 BAHÇELİEVLER İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 341,6669 22,65 383,2689 13,03

39957 ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI İngilizce 340,4725 22,97 389,3439 11,84

50588 BAYRAMPAŞA Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 339,5071 23,24 392,4693 11,26

50269 KARTAL Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 335,0221 24,49 367,3646 16,35

50613 MALTEPE Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 333,439 24,96 373,662 14,99

49404 SANCAKTEPE Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 332,8979 25,12 399,7935 9,97

39794 ESENYURT Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 332,8772 25,12 400,4262 9,86

50121 PENDİK Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI İngilizce 331,527 25,52 392,0555 11,33

40122 TUZLA Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GEMİ YAPIMI ALANI İngilizce 329,6178 26,09 398,5602 10,18

50094 ÜSKÜDAR Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 327,1769 26,84 383,5746 12,97

49437 KAĞITHANE Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 323,6292 27,97 362,3736 17,48

41322 ZEYTİNBURNU Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 323,5783 27,99 400,1376 9,91

50210 ESENYURT Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 319,7296 29,23 377,1152 14,27

39837 ARNAVUTKÖY İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 319,2254 29,39 414,6681 7,5

49622 BAHÇELİEVLER Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı RADYO-TELEVİZYON ALANI İngilizce 318,9976 29,47 367,3462 16,35

50347 ÜSKÜDAR Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 317,9243 29,82 385,1237 12,66

72358 ATAŞEHİR Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 316,7369 30,22 397,8576 10,3

40079 ŞİŞLİ Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 316,3023 30,37 368,1724 16,17

39923 TUZLA Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 311,375 32,06 383,3685 13,01

49856 BAĞCILAR Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 310,9406 32,22 366,9345 16,44

50075 SULTANBEYLİ Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 310,2136 32,47 344,8065 21,82

50765 BAŞAKŞEHİR Borsa Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 309,1171 32,86 370,7025 15,62

50019 BAHÇELİEVLER İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 306,9933 33,63 334,9659 24,51

49946 KARTAL Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 300,8891 35,92 371,8003 15,38

50105 AVCILAR Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 300,7544 35,97 345,5959 21,61

49839 ATAŞEHİR Enerjisa Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 300,1544 36,21 428,9988 5,39

50165 PENDİK Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GEMİ YAPIMI ALANI İngilizce 298,5852 36,79 353,1722 19,68

40894 PENDİK Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 298,4088 36,86 349,9139 20,48

50672 ÜSKÜDAR Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 297,8019 37,1 374,0425 14,91

39858 BAYRAMPAŞA İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 297,4717 37,23 374,3569 14,84

40015 AVCILAR Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 296,357 37,67 355,0216 19,24

49519 BAHÇELİEVLER Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GAZETECİLİK ALANI İngilizce 295,8805 37,86 347,0881 21,22

49391 TUZLA Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 293,8284 38,68 377,2248 14,25

49981 ÜSKÜDAR Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI İngilizce 292,9044 39,06 363,8413 17,14

40093 ÇEKMEKÖY Taşdelen Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 292,1988 39,35 346,7066 21,32

50443 BAHÇELİEVLER İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 290,7931 39,94 333,2589 25,01

49373 BAŞAKŞEHİR Bahçeşehir Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 290,536 40,04 371,5344 15,44

50502 SANCAKTEPE Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 288,6753 40,83 335,8973 24,25

50577 AVCILAR Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI İngilizce 288,2802 41 387,4681 12,2

49303 BEYKOZ Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 286,7125 41,67 344,5769 21,88

39721 BEŞİKTAŞ İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 285,8915 42,02 397,0453 10,45

40006 EYÜPSULTAN Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 284,7819 42,51 376,5475 14,39

49338 PENDİK Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 284,7201 42,53 355,4241 19,14

49550 BAĞCILAR Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 283,27 43,18 361,0534 17,79

39180 ZEYTİNBURNU Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 283,0653 43,27 386,1261 12,47

50793 KÜÇÜKÇEKMECE Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI İngilizce 282,4612 43,54 382,9918 13,08

50547 ARNAVUTKÖY İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 282,3074 43,61 398,737 10,15

49711 ZEYTİNBURNU Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 282,0315 43,74 347,5815 21,09

50578 PENDİK Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 279,0488 45,09 339,0094 23,38

49815 BAYRAMPAŞA İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 278,6202 45,29 348,5932 20,83

50062 KAĞITHANE Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 278,4776 45,36 331,7708 25,45

50274 PENDİK Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI İngilizce 278,1495 45,51 407,9691 8,58

49696 BAYRAMPAŞA Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 276,7557 46,17 335,6724 24,31

50143 SANCAKTEPE Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 275,4911 46,77 347,5712 21,09

50736 BEŞİKTAŞ İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 273,8837 47,53 373,6714 14,99

39864 ESENYURT Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 273,0259 47,94 376,7372 14,35

39745 ATAŞEHİR Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 272,1696 48,36 332,389 25,27

49492 FATİH Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 270,7288 49,06 329,4573 26,14

50335 PENDİK Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GEMİ YAPIMI ALANI İngilizce 269,8514 49,5 307,2378 33,54

49501 ARNAVUTKÖY İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 269,3161 49,77 331,9806 25,39

50009 KAĞITHANE Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ADALET ALANI İngilizce 269,3066 49,77 319,6674 29,25

39804 PENDİK Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI İngilizce 269,1539 49,85 342,8579 22,32

39980 ÜSKÜDAR Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 267,6632 50,61 385,5014 12,59

49420 BAŞAKŞEHİR Borsa Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 267,1145 50,89 368,0532 16,19

50689 KAĞITHANE Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ADALET ALANI İngilizce 266,6255 51,15 371,8949 15,36

50651 ÜSKÜDAR Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI İngilizce 265,6454 51,64 357,5127 18,63

40183 KARTAL Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 265,3602 51,78 339,0347 23,37

49881 BAŞAKŞEHİR Borsa Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 265,2244 51,85 350,2761 20,39

39915 BAHÇELİEVLER Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 265,0408 51,95 352,235 19,91

49813 EYÜPSULTAN Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 264,6311 52,17 319,0888 29,44

50533 BAĞCILAR Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI İngilizce 264,5034 52,23 359,1555 18,24

39785 PENDİK Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 263,9116 52,55 379,5528 13,77

40165 ŞİŞLİ Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 263,7537 52,63 324,1799 27,79

49414 ŞİŞLİ Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 263,3406 52,84 344,0649 22,01

49789 ATAŞEHİR Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 261,1063 54,01 314,625 30,93

50745 BAĞCILAR Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 260,8661 54,14 344,9685 21,77

39984 ŞİŞLİ Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 260,4721 54,35 341,8097 22,61

50777 ÜMRANİYE Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 259,9977 54,61 319,0559 29,45

40167 ÜMRANİYE TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 257,7015 55,88 375,3854 14,63

50758 PENDİK Pendik Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 256,218 56,7 323,4737 28,02

40017 ÜSKÜDAR Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI İngilizce 256,0541 56,79 343,1061 22,26

49520 ESENLER Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 255,8634 56,89 330,2557 25,9

49445 ÜMRANİYE TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 255,7344 56,97 323,9276 27,87

49912 KARTAL Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 255,5884 57,05 340,4811 22,97

39789 BAĞCILAR Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 255,1241 57,31 379,0833 13,86

49242 SULTANGAZİ Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 254,8379 57,47 334,1668 24,74

39995 BAHÇELİEVLER Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 254,7232 57,53 334,7188 24,59

40090 ŞİŞLİ Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI İngilizce 254,3015 57,76 330,9863 25,68

65424 ESENYURT Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 253,8358 58,03 339,3023 23,3

65423 ESENYURT Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 253,7804 58,06 334,9812 24,51

49906 BAŞAKŞEHİR Borsa Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 252,3544 58,88 307,4166 33,47

40159 MALTEPE Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 251,3785 59,45 369,2552 15,93

40210 PENDİK Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI İngilizce 250,9281 59,71 344,5069 21,89

49419 FATİH Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 250,9212 59,72 354,9678 19,25

40206 ZEYTİNBURNU Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 247,6803 61,63 332,677 25,18

49536 GÜNGÖREN Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 247,3372 61,85 318,5183 29,62

40146 KARTAL Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 247,1752 61,94 357,1439 18,72

50110 KARTAL Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 246,1259 62,59 325,1022 27,5

49788 KAĞITHANE Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI İngilizce 244,1174 63,83 335,426 24,38

40077 BEŞİKTAŞ İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 242,9138 64,57 342,7743 22,35

50321 KÜÇÜKÇEKMECE Ayhan Arı Borsa Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 241,8518 65,23 373,2813 15,07

49450 FATİH Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI İngilizce 241,6258 65,37 340,0352 23,09

49595 BEŞİKTAŞ Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 241,5801 65,4 322,0687 28,47

40172 ŞİŞLİ Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 241,3777 65,53 371,5106 15,44

49557 ÜSKÜDAR Üsküdar Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI İngilizce 240,6545 65,99 327,8087 26,64

40996 ARNAVUTKÖY Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı METAL TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 240,1821 66,3 364,6827 16,95

49241 KAĞITHANE Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI İngilizce 239,9919 66,42 329,6372 26,09

50061 KAĞITHANE Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Fransızca 238,5818 67,32 298,8913 36,68

49873 SARIYER Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 237,2303 68,2 356,9091 18,77

50734 BEŞİKTAŞ M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI İngilizce 235,6853 69,21 338,4132 23,54

49767 SULTANGAZİ Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI İngilizce 235,4848 69,34 312,5071 31,67

39916 BÜYÜKÇEKMECE Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 233,9686 70,36 332,5711 25,22

49238 KÜÇÜKÇEKMECE Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 232,3771 71,44 299,6359 36,4

49428 ŞİLE Şile Borsa 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 231,6981 71,9 362,8074 17,38

49964 PENDİK Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı METAL TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 231,3168 72,16 298,1946 36,95

50383 BÜYÜKÇEKMECE Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 230,895 72,45 325,1504 27,49

40038 ESENYURT Kıraç Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI İngilizce 230,7292 72,56 307,6096 33,4

49517 KAĞITHANE Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI İngilizce 229,1999 73,61 323,7817 27,92

49985 ÜMRANİYE Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 226,3427 75,56 272,6016 48,15

49288 KÜÇÜKÇEKMECE PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 225,2011 76,34 308,0548 33,24

49405 ESENYURT Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 224,9 76,55 312,564 31,65

38185 KARTAL Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı METAL TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 224,7793 76,63 370,4587 15,67

49383 KARTAL Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 224,2363 77,01 334,3465 24,69

49825 FATİH Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 222,9024 77,93 303,9456 34,75

49757 KAĞITHANE Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 222,1644 78,44 278,8464 45,18

40195 ÜMRANİYE Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI İngilizce 221,8929 78,63 339,6581 23,2

49947 BEYKOZ Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 219,0425 80,62 297,4964 37,22

50010 BAŞAKŞEHİR Borsa Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 218,4304 81,04 357,0796 18,73

49718 BÜYÜKÇEKMECE Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 217,6093 81,59 293,8408 38,67

39758 KAĞITHANE Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 216,7815 82,16 336,1288 24,18

40169 ŞİŞLİ Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 215,5624 82,99 323,8111 27,91

72368 EYÜPSULTAN Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TARIM ALANI İngilizce 208,3707 87,66 284,3958 42,68

50444 ÜSKÜDAR Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI İngilizce 205,2748 89,5 290,3131 40,14

39708 KAĞITHANE Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 204,6048 89,87 296,737 37,53

50090 ÜMRANİYE TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 203,4951 90,49 276,2048 46,43

50538 KÜÇÜKÇEKMECE Ayhan Arı Borsa Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TARIM ALANI İngilizce 199,3361 92,63 342,7888 22,34

65558 ÇATALCA Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TARIM ALANI İngilizce 191,268 95,87 350,9763 20,22

49483 ÜMRANİYE TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 188,1955 96,79 327,8188 26,64

49913 ZEYTİNBURNU Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 185,7899 97,4 308,4678 33,09

65559 SİLİVRİ Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TARIM ALANI İngilizce 184,0048 97,8 291,812 39,51

72367 BEYKOZ Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TARIM ALANI İngilizce 183,8711 97,83 313,436 31,35

50612 BÜYÜKÇEKMECE Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 183,8417 97,83 307,5709 33,42

72349 ŞİLE Şile Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TARIM ALANI İngilizce 181,923 98,19 327,5671 26,72

50691 ZEYTİNBURNU Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 181,4393 98,28 309,8654 32,59

49490 ZEYTİNBURNU Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 181,3519 98,3 279,3723 44,94

39807 ATAŞEHİR Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 178,4096 98,74 268,4073 50,22

49908 KÜÇÜKÇEKMECE PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 162,4598 99,82 329,5475 26,11

65442 BAĞCILAR Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) İngilizce 410,7053 8,12 489,5475 0,12

65447 BAĞCILAR Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GAZETECİLİK ALANI (SINAVLI) İngilizce 390,9966 11,52 476,698 0,6

39685 ESENYURT Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 368,7399 16,05 396,3815 10,57

49934 ŞİŞLİ Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 360,5959 17,9 426,5025 5,73

40885 ŞİŞLİ Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 335,5748 24,34 387,0299 12,29

39879 ESENYURT Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 325,6481 27,33 378,6528 13,95

39838 ESENYURT Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 317,4744 29,98 368,0109 16,2

40012 BAHÇELİEVLER Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 313,2316 31,42 379,2476 13,83

50238 BAYRAMPAŞA Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) İngilizce 303,7654 34,82 356,2741 18,93

65441 ATAŞEHİR Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 296,0637 37,79 388,5187 12

50704 KÜÇÜKÇEKMECE İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 280,6554 44,35 386,9179 12,31

39823 BAHÇELİEVLER Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 275,6585 46,7 352,1572 19,93

39667 ZEYTİNBURNU Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 268,136 50,36 322,0868 28,46

50591 BEYLİKDÜZÜ Gürpınar Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 265,4993 51,71 343,5488 22,15

40028 SARIYER Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 264,5694 52,2 362,6354 17,42

50371 BEYKOZ Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) İngilizce 264,228 52,38 356,296 18,92

49677 BEŞİKTAŞ Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 257,9522 55,74 371,5946 15,42

49533 SANCAKTEPE Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 257,365 56,06 350,2664 20,4

49537 SARIYER Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 253,1572 58,42 357,6314 18,6

50101 PENDİK Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GÜZELLİK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 253,1337 58,44 329,958 25,99

49959 TUZLA Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 252,3168 58,91 340,218 23,04

39982 KÜÇÜKÇEKMECE Zehra Mustafa Dalgıç Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) İngilizce 247,9978 61,45 319,029 29,46

50402 ÇEKMEKÖY Taşdelen Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 247,8208 61,55 309,9607 32,56

50597 SİLİVRİ Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 247,4181 61,8 365,1093 16,86

50567 KARTAL Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 247,237 61,91 339,2201 23,32

40040 ZEYTİNBURNU Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 246,3328 62,46 377,3656 14,22

49618 ÜSKÜDAR Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 245,9055 62,74 356,7369 18,82

50431 BEYLİKDÜZÜ Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 244,9698 63,31 315,8922 30,5

50631 TUZLA Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 244,5721 63,55 353,4179 19,62

50281 ESENYURT Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 243,7502 64,05 380,7794 13,52

39993 KADIKÖY Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) İngilizce 242,2012 65,02 356,6364 18,84

49880 ÇATALCA Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 241,1518 65,68 328,817 26,33

40140 BAHÇELİEVLER Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 241,1098 65,7 301,7909 35,57

40081 ÜSKÜDAR Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) İngilizce 240,054 66,38 361,3748 17,71

49836 ÇEKMEKÖY Taşdelen Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 239,6149 66,65 290,6855 39,98

50714 GAZİOSMANPAŞA Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 239,6086 66,66 312,4337 31,69

39942 BEŞİKTAŞ Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 238,4449 67,41 385,8229 12,53

50132 KÜÇÜKÇEKMECE İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 238,3957 67,44 319,1885 29,4

50249 ÜMRANİYE Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 237,6939 67,89 302,3018 35,38

40148 BEYLİKDÜZÜ Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 237,5712 67,98 312,5715 31,64

49417 ZEYTİNBURNU Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 236,8661 68,44 344,3642 21,93

39936 ZEYTİNBURNU Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) İngilizce 235,0398 69,64 332,101 25,36

40136 ÜSKÜDAR Üsküdar Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 234,6574 69,9 364,0351 17,09

50826 BEŞİKTAŞ Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 234,5302 69,99 322,6571 28,28

49297 BAHÇELİEVLER Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 233,5536 70,63 317,3856 30,01

50590 GAZİOSMANPAŞA Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 233,481 70,68 341,2787 22,75

50735 BEYOĞLU Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 233,3315 70,78 319,4652 29,31

49531 ESENYURT Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 232,8916 71,08 317,7415 29,89

39870 FATİH Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) İngilizce 232,4266 71,41 350,5238 20,33

40086 KADIKÖY 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) İngilizce 232,2451 71,53 338,6245 23,48

49248 BAHÇELİEVLER Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) İngilizce 232,0128 71,68 307,3053 33,51

50500 KÜÇÜKÇEKMECE Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 231,861 71,79 301,608 35,64

39952 ESENLER Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 230,9727 72,39 282,3952 43,57

40902 ESENYURT Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) İngilizce 230,2482 72,89 382,3032 13,22

39950 TUZLA İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 228,3563 74,19 312,5704 31,64

49958 ATAŞEHİR Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 224,9324 76,52 328,1815 26,53

50673 BEYLİKDÜZÜ Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 222,2817 78,35 339,9949 23,11

39732 KAĞITHANE İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) İngilizce 220,5085 79,6 299,5631 36,42

65443 BEYKOZ Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 219,0584 80,61 352,9405 19,74

50510 BEYLİKDÜZÜ Beylikdüzü Borsa Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 216,5215 82,34 325,0659 27,52

50144 BAHÇELİEVLER İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) İngilizce 211,6968 85,57 321,9314 28,51

50421 BÜYÜKÇEKMECE Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 207,4713 88,2 286,0916 41,94

50357 ÜSKÜDAR Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI (SINAVLI) İngilizce 205,8637 89,15 318,8952 29,5

39757 BÜYÜKÇEKMECE Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) İngilizce 205,1707 89,56 356,4969 18,88

50003 MALTEPE Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 200,9513 91,83 304,0572 34,71

49234 BEYOĞLU Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI) İngilizce 197,1617 93,62 348,8103 20,77

50316 BEŞİKTAŞ Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) İngilizce 195,1675 94,45 344,7695 21,83

65444 ÜSKÜDAR Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) İngilizce 193,7418 95,01 351,5938 20,07

49339 SİLİVRİ Selimpaşa Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 193,3261 95,16 367,7713 16,26

50418 EYÜPSULTAN Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) İngilizce 193,1073 95,24 355,3925 19,15

50051 MALTEPE Mediha Engizer Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 192,3014 95,52 325,331 27,43

40215 BEŞİKTAŞ Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) İngilizce 190,171 96,22 340,5029 22,96

49887 ATAŞEHİR Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 188,451 96,72 300,3118 36,15

39902 KADIKÖY Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) İngilizce 188,3824 96,74 317,1152 30,1

49811 ŞİŞLİ Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 188,1339 96,81 297,2301 37,33

49849 BEŞİKTAŞ Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 187,4714 96,98 314,3673 31,02

39934 BEŞİKTAŞ Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) İngilizce 186,8451 97,15 348,8085 20,77

50782 BEYOĞLU Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) İngilizce 184,2249 97,75 307,8892 33,3

49803 GÜNGÖREN Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) İngilizce 182,8954 98,01 372,7758 15,17

50225 ÜSKÜDAR Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 180,2938 98,47 381,6575 13,34

50275 KARTAL Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI) İngilizce 179,3013 98,62 291,4321 39,67

50235 ZEYTİNBURNU Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 177,9683 98,8 294,1127 38,56

41071 BÜYÜKÇEKMECE Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 177,0702 98,91 268,9928 49,93

39840 BÜYÜKÇEKMECE Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 176,5535 98,97 296,9958 37,42

39854 KAĞITHANE İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 176,1242 99,02 297,0999 37,38

50523 SİLİVRİ Selimpaşa Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 174,0169 99,23 331,676 25,48

40903 ÜMRANİYE Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 172,3673 99,37 269,3377 49,75

49783 FATİH Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (SINAVLI) İngilizce 171,867 99,4 277,7993 45,68

49931 BÜYÜKÇEKMECE Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 167,8018 99,64 321,4131 28,68

49858 ZEYTİNBURNU Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) İngilizce 163,5037 99,79 259,6376 54,81

41072 ESENYURT Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 151,3881 99,97 318,4239 29,66