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İstanbul merkezli "nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

AA AA
20.03.2024 12:08
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İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik" operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, M.M'nin elebaşı olduğu şüphelilerin, mali sıkıntılar yaşayan kişilere kendilerini, yurt dışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıttığını belirledi.

Soruşturmada, mağdurlara kredi vaadinde bulunan şüphelilerin, faiz karşılığında borç verdikleri kişilere senetler imzalatarak "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarını işledikleri tespit edildi.

Savcılık tarafından M.M'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, İstanbul ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına altına alınan 15 şüpheliden 1'inin cezaevinde olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul senet operasyon

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