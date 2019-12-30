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  4. İstanbul ormanlarında çam kese böceği tehdidi!

İstanbul ormanlarında çam kese böceği tehdidi!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul'daki Aydos Ormanlıar'nda kış aylarının gelmesiyle çam kese böcekleri çoğaldı. Çam ağaçlarının dallarında yuvalanıp ağaç yapraklarından beslenen çam kese böcekleri insanlar için de alerji tehdidi oluşturuyor.

İstanbul'da Aydos Ormanlarında da görülen böcek türü, bu şekilde hızla üreyerek ağaç ölümlerine sebep oluyor. Çam kese böcekleri aynı zamanda insan ve hayvan sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar, kış ve bahar mevsimlerinde ağacın farklı bölgelerinde bulunarak tehdit oluşturan böcekler hakkında önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

KIŞ GELİNCE ORTAYA ÇIKTILAR

Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul’da ağaç dallarında çam kese böcekleri görülmeye başladı. Aydos Ormanında da görülen çam kese böcekleri, hem ağaç ölümlerine sebep oluyor, hem de insan ve hayvan sağlığı için tehdit oluşturuyor. Ülkemizde Akdeniz havzası başta olmak üzere Marmara, Ege, Karadeniz’in sahil kısımlarında çam ormanlarında dağılım gösteren çam kese böcekleri, çam ağaçlarının ibreleri üzerinde kese oluşturarak ağacın özütüyle beslenirler ve ağaçların büyümesini yavaşlatırlar. Aynı zamanda çam ağaçlarının yapraklarını çok hızlı tüketerek ağaç ölümlerine neden olabilen bu böcekler kış aylarında çam ağaçlarının dallarında keseler oluşturarak büyürler. Bahar aylarında ise keselerden çıkarak feromon izleri bırakarak uzun bir konvoy halinde ağaç diplerine inerler.

SADECE AĞAÇLARI ETKİLEMİYOR, ALERJİYE DE SEBEP OLUYOR

Çam kese böcekleri sadece ağaçları etkilemekle kalmıyor. Çam kese böceklerinin tüyleri üzerinde yer alan kimyasallar nedeniyle ormanlık park alanlarda birçok insanda cilt üzerinde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olurlar. Özellikle bahar aylarında ağaç diplerine indikleri zaman evcil hayvanlar farkında olmadan bu renkli tırtıllar ile oynamaya başlarlar. Bu durum devamında birçok evcil hayvan için de ölüme kadar götürebilecek ciddi alerjik tepkiler oluştururlar.

Çam kese böceği ile mücadele için mekanik, kimyasal ve biyolojik mücadele gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

'BU BÖCEK OLDUKÇA SALDIRGAN'

Çam kese böcekleri ile ilgili çalışmalar yürüten Dr. Ahmet Katı, “Çam kese böceğiyle biyolojik mücadele amacıyla ormanlarda çam kese böceği toplamaya çıktık. Burada belli bölgelerde çam kese böceklerine rastladık. Bu böcek oldukça saldırgan ve salgınlara sebebiyet veren böcek. Kızılçam ormanlarının en büyük düşmanlarından. Karadeniz ve Akdeniz’de salgınlar söz konusu olmuştu. İstanbul’un birkaç noktasında da biz tespit etmiş olduk. Bu böcek yumurta bırakarak tırtıla, sonra kelebeğe dönüp sonra tekrar yumurta bırakarak ormanlarda ciddi zarar sebebiyet vermekte. Biz bu böcekle virüs mücadelesi geliştirmek amacıyla numune topluyoruz. Numuneleri laboratuvarda hasta edecek ajan geliştirmeyi hedefliyoruz. Çam kese böcekleri ciltte ciddi manada kaşıntıya sebebiyet verir. Birçok insan bunun farkında olmadan ormana girdiğinde çamların üzerinde bu böceklerden varsa, çamlardan gelen partiküller özellikle yaz aylarında kollarda ve yüzlerde kızarıklık ve kaşıntıya sebebiyet verir. Bu çamlardan değil, üzerindeki çam kese böceğinin salgıladığı materyallerden kaynaklı” dedi. (İHA)

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Aydos Ormanları böcek istanbul çam kese böcekleri

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