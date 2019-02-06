İstanbul semalarında nadir görülen olayda, gökyüzü kızıla boyandı

İstanbul semalarında akşam saatlerinde gökyüzü aniden kızıl renge büründü. Gökyüzünde hakim olan kızıl rengin nedeni henüz bilinmezken, vatandaşlar nadir rastladıkları bu durum karşısında şaşkına uğradı. Havanın toz bulutu veya başka bir nedenden dolayı mı kızıl renge büründüğü bilinmese de, özellikle Atatürk Havalimanı civarında oluşan bu durum şaşkınlık içerisinde karşılandı.
Oluşan bu durum karşısında kimi vatandaşlar o anları cep telefonuyla çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu. (İHA)
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