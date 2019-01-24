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İstanbul Şişli'de bir köpek direğe zincirlenmiş halde bulundu

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YAŞAM  | 24.01.2019 09:12 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda direğe bağlanarak terk edilen köpek, vatandaşlar tarafından bulundu.

Soğuktan titreyen köpeğe yemek ve su veren vatandaşlar, köpeği bırakanlara tepki gösterdi.

Şişli'de vicdanları sızlatan görüntü!

Olay, Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi.

TABELA DİREĞİNİN ALTINDA GÖRDÜ

TABELA DİREĞİNİN ALTINDA GÖRDÜ
Edinilen bilgiye göre, sabah işçi almaya gelen turizm şirketine bağlı servis şoförü Zikri Yücel, arkadaşı ile sohbet ettiği sırada, yol kenarındaki tabela direğine bağlı bir köpeği fark etti.

EKİPLERE HABER VERDİ

EKİPLERE HABER VERDİ
Önce köpeğin yanına giden Yücel ve arkadaşı köpeğin zincirle bağlı olduğunu gördü. Belediyeye ve veteriner hekime haber veren Yücel, köpeği bırakanlara tepki gösterdi.

SOĞUKTAN TİTRİYORDU

SOĞUKTAN TİTRİYORDU
Soğuktan titrediği görülen köpeğin, kim veya kimler tarafından bırakıldığı bilinmiyor.

'BURAYA BAĞLAYANI BULUP BAĞLAMAK LAZIM'

'BURAYA BAĞLAYANI BULUP BAĞLAMAK LAZIM'
Köpeği arkadaşıyla sohbet ederken fark ettiklerini belirten Zikri Yücel, “Üşüyordu, çok soğuk burası, aradık yetkili mercileri. Geleceğiz dediler ama henüz gelen giden yok. Bu köpeği buraya bağlayanı bulup aynı şekilde buraya bağlamak lazım. Yetkililerden ricamız, bunu bir an önce buradan almalarını istiyoruz” dedi.

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köpek istanbul Şişli

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